El primer mes

Hoy se cumple un mes del arranque oficial de la vacunación contra el covid-19 en Colombia. En estos 29 días- el plan inició en febrero- han quedado en evidencia tanto las lecciones positivas como los desafíos pendientes para cumplir la meta en el resto del año 2021.



Al momento de escribir estas líneas, el reporte oficial registraba la aplicación de 913.961 dosis en el territorio nacional. Esta cifra corresponde al 64 por ciento de las 1,42 millones de dosis entregadas a los departamentos y distritos.



Mientras tanto, si bien los niveles de nuevos casos y fallecidos están lejos del segundo pico de hace unas semanas, el informe del Ministerio de Salud mostraba 31.380 casos activos y un aumento de los contagios en días recientes. Es decir, el coronavirus sigue allá afuera y continúa cobrando víctimas.



Ahora que el total de vacunados se acerca al millón de colombianos, el Gobierno saca el pecho de haber atravesado a tiempo esta meta volante. Lo cierto es que el caótico despliegue inicial del plan de vacunación que algunas voces opositoras auguraban no se presentó.



No obstante, en materia de ritmo de inmunización y capacidades regionales, la historia de este primer mes ya tiene matices. De acuerdo a datos de la Presidencia de la República, solo siete de los 33 departamentos y los distritos Capital y de Santa Marta han aplicado más del 70 por ciento de las dosis entregadas.



El caso de Sucre refleja las disparidades en las capacidades regionales para mantener un ritmo eficiente de aplicación de vacunas. Hace un mes en Sincelejo, la capital sucreña, se aplicó la primera dosis del país. Hoy este departamento caribeño ocupa el penúltimo lugar en el porcentaje de dosis aplicadas después de Chocó con 34, 9 por ciento.



Esta fotografía de las disparidades regionales no refleja otras inequidades generadas por los problemas de logística de asignación de citas y de bases de datos. Es necesario mejorar la coordinación entre el Ministerio de Salud, los gobiernos locales y los hospitales y clínicas para incrementar esa capacidad en los departamentos y distritos.



En especial, ahora que las autoridades sanitarias nacionales expidieron la resolución de inicio de la fase dos del plan que abarcaría más de ocho millones de personas entre adultos de 60 a 79 años y personal de salud.



Es justo reconocer que, si bien se han presentado errores y “colados” que se han saltado la fila, Colombia sigue ajena a los graves escándalos de corrupción que han aquejado la vacunación en países de la región como Perú y Argentina.



El Gobierno Nacional y las administraciones locales no pueden vacilar ante cualquier caso de “colados” o de irregularidades que minen la confianza ciudadana en el plan de vacunación.



En este primer mes las redes sociales se han llenado de imágenes y videos de miles de colombianos que celebran la aplicación de la vacunas para ellos o sus familiares. Ese es un motivo de esperanza que la sociedad colombiana merece atesorar y disfrutar. Sin negar la utilidad de voces críticas y de vigilancia en el proceso de inmunización, la alegría de estos compatriotas que ven la luz al final de este túnel de miedo e incertidumbre es genuina y no debe subestimarse.



Tras pasar el millón de dosis e iniciar con la fase dos, el Gobierno Nacional enfrenta el triple reto de acelerar el ritmo de aplicación de dosis para lograr la meta anual, cerrar las inequidades regionales y sociales que ralentizan el proceso y mantener la confianza ciudadana en la priorización. No bajar la guardia ahora es imperativo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda