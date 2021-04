El pasado miércoles 31 de marzo terminó el primer trimestre del año y es una buena oportunidad para tomarle el pulso a cómo arrancó la economía en 2021.



Este año estará marcado por la combinación entre el ritmo de la reactivación económica y el despliegue del plan nacional de vacunación, adobado por el debate de la reforma tributaria, que arrancaría formalmente en esta semana.



Si bien es muy temprano para contar con las cifras concretas de los primeros tres meses del 2021, las expectativas de empresas, comercios, hogares y consumidores envían señales positivas.



Todo esto a pesar del “bache” que experimentó el proceso de reactivación económica en el país durante el arranque del año. La “cuesta” de enero sí quedó registrada oficialmente en las distintas mediciones.



Los cierres y restricciones en las grandes ciudades, producto del segundo pico de contagios, desembocaron en un freno en el ritmo de la recuperación de varios sectores productivos. De acuerdo al Índice de Seguimiento de la Economía (ISE) del Dane, la actividad económica cayó 4,63 por ciento, con una variación mensual de -1,53 por ciento.



El “bache” de enero se sintió por toda la economía. Cayeron tanto el comercio (13,13 por ciento) y las industrias manufactureras (9,81 por ciento) así como los distintos indicadores de confianza de empresas y hogares.



No obstante, como era de esperarse, al levantarse las medidas restrictivas en febrero, el ambiente cambió y las perspectivas para el resto del trimestre mejoraron notablemente.



Por ejemplo, de acuerdo a la Encuesta de Opinión Empresarial de Fedesarrollo el Índice de Confianza Comercial subió 2,2 puntos porcentuales en febrero con respecto a enero, mientras que el Índice de Confianza Industrial aumentó 4,5 puntos porcentuales.



Estos datos siguen la misma tendencia de la encuesta de Pulso Empresarial del Dane. En febrero el Índice de Confianza Empresarial alcanzó 51,2- el más alto en las diez rondas. De hecho, el 48,4 por ciento de las empresas esperan un aumento en sus ingresos en el próximo trimestre.



Desde el punto de vista de los consumidores las expectativas mejoraron también en febrero: el índice de confianza de Fedesarrollo aumentó 6,2 puntos porcentuales en comparación con enero. La confianza de los consumidores aumentó en los niveles socioeconómicos medio y bajo así como en cuatro de las cinco ciudades analizadas.



El arranque oficial del plan nacional de vacunación a mediados de febrero contribuyó también al mejoramiento del ambiente para la economía y la sociedad tras el “bache” de enero. Más de 2,3 millones de dosis han sido aplicadas en el país en los primeros 45 días de la inmunización. Según la encuesta de Pulso Social del Dane el 69,6 por ciento de los colombianos estaría hoy dispuesto a vacunarse contra el covid-19.



En marzo no se presentaron hechos notorios que alteraran estas perspectivas positivas de empresas, comercios, industrias, hogares y consumidores. Sin embargo, el aumento sostenido de casos de coronavirus- que conducirían eventualmente a un tercer pico de contagios- generaron una nueva ola de restricciones durante la Semana Santa con un impacto aún no dimensionado con exactitud.



Aunque incompleta, esta fotografía del primer trimestre recibe a un segundo trimestre en el cual el debate de la reforma tributaria y eventuales cierres a causa de un deterioro sanitario serán protagonistas. El desafío está en mantener estas expectativas en medio de estas discusiones fiscales y nuevas restricciones.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda