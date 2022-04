El primer trimestre

Hace cinco días arrancó el mes de abril y con él terminaron los primeros tres meses del año en curso. El balance inicial de este período de 90 días es un poco agridulce. Si bien se mantienen tendencias positivas que marcaron la reactivación de la economía de 2021, empiezan a consolidarse nubarrones en el horizonte que impiden mantener un escenario más optimista.

El 2022 no se demoró en enviar varias sonoras alertas. La variante ómicron disparó en enero los casos de covid-19 jalonando un cuarto pico de contagios que hoy afortunadamente han descendido sustancialmente. En simultánea se agudizaron las presiones inflacionarias tanto en Colombia como a nivel global que dispararon a los cielos los precios al consumidor alrededor del mundo. A diferencia del coronavirus, la inflación -cuyo dato de marzo dará a conocer el Dane esta noche- no solo no ha cedido, sino que seguiría subiendo unos meses más.

El contraste entre este arranque del año en medio de contagios, inflación e incertidumbre electoral y el fin del 2021 con el optimismo de la reactivación no podía ser más abrupto. No obstante, las actividades productivas han sostenido una dinámica positiva a pesar de ese ambiente enrarecido. En enero los datos disponibles reflejan que las industrias manufactureras crecieron 15,1% en la producción en tanto que en las ventas reales aumentaron 16,2% y en el caso del personal ocupado el aumento es de 4,8% al comparar con el primer mes del 2021. Por los lados del comercio minorista, las ventas subieron 20,9% y las exportaciones presentaron un aumento de 44,8% en relación con enero de 2021. En el caso de estas últimas, el entorno internacional generado a raíz de la invasión rusa en Ucrania ha impactado los precios del petróleo, en beneficio de las exportaciones del crudo colombiano. Otra serie de indicadores con un énfasis más sectorial estarían indicando que la dinámica de la reactivación no sufre una ralentización y que las actividades económicas han sostenido el camino de la recuperación.

Sin embargo, la inflación de los dos primeros meses del año, junto a la dificultad del Gobierno de mostrar a la opinión pública un despliegue de medidas con resultados rápidos, se ha traducido tanto en un freno a la confianza de los consumidores como en un deterioro de la percepción positiva de la reactivación de la economía. A lo anterior se añade el debate electoral que, a diferencia de otras campañas presidenciales del pasado, ha tenido en las agenda económica una protagonista principal.

Otra preocupación, que no es nueva pero que gana preponderancia conforme los sectores retornan a sus niveles previos a la pandemia, es el empleo. Si bien continúa la tendencia de recuperación de miles de puestos de trabajo en comparación con el 2021, la tasa de desempleo nacional sigue alta, sumado a preocupaciones sobre la informalidad. Es necesaria una fotografía ya completa del mercado laboral, con mayor capacidad de comparación, que brinde un amplio panorama del comportamiento del empleo. En los últimos seis meses el Banrepública ha subido 3,25 puntos las tasas de interés con la intención de frenar la disparada de la inflación, con las alarmas sobre el impacto de estas decisiones monetarias sobre el ritmo de crecimiento de la economía.

Aunque el primer trimestre morigeró el optimismo de diciembre pasado, el desempeño económico del país no luce tan mal, como la campaña electoral pareciera en ocasiones reflejarlo. Al contrario, la senda de la reactivación no se ha descarrilado, pero en empleo, inflación y confianza de los hogares aún hay nubarrones que atender.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda