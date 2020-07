Hoy despega el primer vuelo comercial en territorio colombiano tras cuatro meses de parálisis.



Una aeronave ATR-42 de la compañía Easyfly cubrirá la ruta Cúcuta-Bucaramanga y pondrá a prueba los protocolos sanitarios, operativos y de bioseguridad para el retorno del transporte aéreo nacional de pasajeros. Este es sin duda un hito clave en el proceso de reactivación del sector aéreo tras el severo choque de la pandemia del coronavirus. El regreso de las operaciones de las aerolíneas constituye un vital paso adelante para la reapertura de otras industrias como el turismo y los hoteles.



Estos sectores han sufrido uno de los impactos globales más fuertes de la crisis actual. Hace cuatro meses no vuela un avión comercial por los aires colombianos y las dos compañías líderes en el mercado nacional- Avianca y Latam- están en sendos procesos de reorganización en cortes de Estados Unidos.



De acuerdo a cifras de la Iata, el gremio internacional del transporte aéreo, las aerolíneas en América Latina y el Caribe perderán este año unos 4 mil millones de dólares.



Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el sector aporta una importante suma a la economía colombiana, y los 1,19 millones de empleos que genera están en riesgo.



Como lo afirma la carta de 27 gremios- que incluyen no solo turismo sino comercio, restaurantes y bares- al presidente Iván Duque, la apertura de las operaciones de transporte terrestre y aéreo son un prerrequisito crucial para que otros sectores de la cadena empiecen a revivir.



La pandemia ya transformó y seguirá transformando drásticamente a la industria sin chimeneas, según expertos en el tema. Los viajeros durante y post-Covid19 pondrán más énfasis en la salud y la protección sanitaria, en las nuevas experiencias y en el desarrollo de un turismo “responsable y más sostenible”.



La encuesta de viajeros de Anato, el gremio de las agencias de viajes, ratifica esas sensibilidades del “nuevo” turista: 49 por ciento les importará la higiene y 22 por ciento los “lugares no concurridos”. Los destinos nacionales encabezan la lista con un 61 por ciento de las preferencias.



El sector del transporte aéreo y el terrestre de pasajeros, los hoteles y la industria turística enfrentan varios desafíos complejos en su lenta reactivación. El primero es de la decisión de las autoridades. Si bien los protocolos de bioseguridad ya están diseñados, es evidente que el Gobierno Nacional aún siente temor para reabrir los aires, las carreteras y los sitios turísticos del país.



La idea de que el aeropuerto El Dorado es el culpable de la llegada del virus- reforzada por dirigentes influyentes como la alcaldesa de Bogotá Claudia López- ha calado en la opinión y frenado a las autoridades nacionales. Es cierto que las enfermedades internacionales llegan por los puntos de entrada como aeropuertos, puertos y fronteras. Pasó en todo el mundo al inicio de la pandemia.



Una cosa es que esa llegada de infecciones sea inevitable y otra, muy diferente, que un aeropuerto o una terminal de transportes no pueda operar con protocolos sanitarios y de higiene.



Por esa razón, el primer obstáculo que estos sectores deben remover es el del visto bueno del Gobierno Nacional. La primera ruta en operación que despega hoy es un primer paso que debe evaluarse y ampliarse a otros destinos.



Otros retos tienen que ver con ganar de nuevo la confianza de los pasajeros y turistas para que regresen a los aviones y los buses, reserven habitaciones de hoteles, planeen vacaciones y programen viajes de negocios. Será fundamental la bioseguridad turística mediante sellos, protocolos y otros esfuerzos públicos, privados y gremiales. Aún en estos momentos críticos de la pandemia, la reactivación de vuelos, hoteles y turismo debe seguir adelante.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda