¿El principio del fin?

Ayer el presidente Iván Duque anunció que los municipios y las ciudades que hayan alcanzado el 70% de su población con esquemas completos de vacunación podrían eliminar la medida del uso obligatorio del tapabocas en espacios abiertos.

El levantamiento de la restricción, de acuerdo al ministro de Salud, Fernando Ruíz, es un premio al “esfuerzo de todos los colombianos” al ser disciplinados en su cumplimiento.



Al igual que está sucediendo en otras partes del mundo, como Dinamarca, Reino Unido, Estados Unidos, Italia y España, entre otros, Colombia empieza así el camino de flexibilizar, o en el caso del tapabocas eliminar por completo, la serie de mandatos obligatorios destinados a prevenir la propagación del coronavirus.



Prácticamente desde la irrupción de la covid-19 no solo el uso del tapabocas sino también el lavado de manos y el distanciamiento social se popularizaron como el paquete de medidas de autocuidado contra los contagios.



De hecho, los tapabocas se convirtieron en una prenda básica de la vida cotidiana que se verificaba antes de salir de casa como las llaves, el celular o la billetera. Si bien su uso continúa prescrito para los espacios cerrados, o por ejemplo el transporte público, que deje de ser obligatorio cambiará drásticamente el panorama en el espacio público que ha caracterizado estos dos años de pandemia global.



Por fortuna, en Colombia los tapabocas no solo se masificaron rápidamente dentro de la población sino que tampoco se convirtieron en el símbolo de una, para muchos, excesiva intromisión estatal por vía de las restricciones y mandatos de origen sanitario. En otras latitudes, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, la condición obligatoria tanto del uso de los tapabocas como de la vacunación desataron el rechazo de importantes segmentos de la población y generaron pulsos políticos alrededor del poder del Estado y del constreñimiento de las libertades.



A partir de hoy en unos 451 municipios del país las calles, las plazas y demás áreas abiertas estarán libres de los tapabocas. Un factor clave para esta decisión y criterio de selección en el levantamiento es el nivel de esquemas completos de inmunización en cada localidad. Más aún, la decisión del Gobierno Nacional ha servido para girar el foco de atención a esas ciudades capitales que van rezagadas en la vacunación.



Por ejemplo, Cali y Cúcuta, con un 64,3% y un 66% respectivamente en el reporte más reciente, no pasan hoy el umbral oficial. Otras capitales departamentales con alertas en sus niveles de inmunización son Valledupar (58%), Florencia (51,4%), Inírida (44%) y Mitú (37%). La posibilidad de levantar esta restricción podría servir como una “zanahoria” para que estas ciudades rezagadas, y los demás municipios, aceleren sus ritmos locales de vacunación.



Aunque el cuarto pico de contagios impulsado por la variante ómicron no ha terminado oficialmente, el nivel de casos y fallecidos ha venido moderándose: ayer se reportaron 2.181 casos y 79 muertes. Sin tapabocas en los espacios abiertos, la sociedad colombiana dará un paso hacia la “nueva normalidad” del poscovid que ya incluye cambios en la jornada y entorno laborales, digitalización en el sector privado, entre otros.



La flexibilización en estas medidas favorecerá los negocios y sectores que trabajan en esos espacios públicos desde restaurantes hasta entretenimiento nocturno y desde ferias y fiestas hasta actividades turísticas. De todas maneras, la decisión del Gobierno Nacional -que podría revertirse si se deteriora el panorama sanitario- ratifica la necesidad de comprender mejor esa realidad de “convivir con la covid-19” que incluirá mejores capacidades de pruebas y adaptación a eventuales nuevas variantes.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda