El regreso a las aulas

Uno de los escenarios más impactantes que ha venido dejando la pandemia global del coronavirus han sido los cierres por meses de los centros educativos desde jardines infantiles hasta escuelas de posgrado.



Al igual que otros sectores de la economía, como el comercio o la cadena de viajes y turismo, la educación suspendió sus actividades presenciales con impactos tanto económicos como sociales.



En materia social la suspensión de las clases presenciales y su sustitución por educación virtual se convirtió en una de las inequidades más protuberantes de las cuarentenas y de la pandemia.



Las brechas de conectividad entre los hogares, la falta de computadores y otras herramientas tecnológicas y las escasas habilidades digitales de padres de familia y cuidadores se tradujeron en el deterioro de la calidad del aprendizaje, e incluso en deserción. De acuerdo al Ministerio de Educación, la deserción escolar del año pasado llegó al 2,2 por ciento y la universitaria registró un 10 por ciento.



Por el lado de las instituciones educativas públicas y privadas, las restricciones sanitarias de la pandemia aceleraron a la brava procesos de educación remota, capacitación digital de los docentes y adaptación a la enseñanza virtual.



Si bien el esfuerzo y el compromiso de miles de profesores con la enseñanza de niños y jóvenes ha sido encomiable, las restricciones en conectividad y las limitaciones de la educación virtual han empezado a impactar la formación de cientos de miles de estudiantes colombianos y en el resto del mundo.



La ausencia de clases presenciales en los colegios desembocan no solo en un retraso cognitivo con sus graves consecuencias sociales, sino también en un impacto negativo en el desarrollo emocional de los niños y los adolescentes.



En varias ocasiones en meses pasados, este espacio editorial hizo el llamado a reiniciar las clases presenciales en las instituciones educativas. Como lo afirma una masiva y reciente campaña ciudadana: “La educación presencial es vital”.



Por eso es una positiva noticia no solo que la alternancia escolar cobije al 73 por ciento del país, sino también el anuncio de Bogotá del retorno a las clases semipresenciales en más de 120 colegios públicos y 533 privados.



No obstante, ayer un intercambio de mensajes entre el Ministerio de Salud y la Alcaldía de Bogotá alcanzó a generar una innecesaria y peligrosa confusión sobre el retorno a las clases en la capital de la República.



Afortunadamente quedó claro que ambas entidades comparten el objetivo de que los niños regresen a las aulas, manteniendo y cumpliendo los protocolos de bioseguridad, que incluyen el distanciamiento social dentro de las escuelas.



No sobra recordar a las autoridades que un exitoso retorno a la semipresencialidad en las instituciones educativas pasa tanto por los protocolos sanitarios como por la claridad de las comunicaciones oficiales. En estos momentos, cientos de miles de padres de familia experimentan ansiedad y temor tanto por enviar sus hijos nuevamente a clases, como por mantenerlos en la educación virtual.



El esfuerzo de los Ministerios de Salud y de Educación, así como de alcaldías y demás autoridades del sistema educativo debe orientarse a garantizar ese regreso gradual y seguro a las aulas y la fluidez de la información para que el resto de padres tomen sus decisiones.



Estos primeros pasos hacia la presencialidad -y de reducción de la virtualidad- en la educación están en la dirección correcta: mejorar el bienestar educativo, social y mental de los niños y los adolescentes.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda