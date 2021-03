El rescate de los masivos

A punto de cumplir un año de las primeras cuarentenas, la situación financiera del transporte público sigue tan crítica como en el momento en que millones de colombianos quedaron confinados en sus hogares.



El impacto de la pandemia en los sistemas de transporte masivo en las grandes ciudades del país ha sido profundo. De acuerdo con cifras de la Asociación Latinoamericana de Sistemas Integrados para la Movilidad Urbana Sustentable (Simus) el déficit en las ocho capitales asciende a más de dos billones de pesos.

La decisión de los confinamientos en marzo pasado se tradujo, obviamente, en un desplome en la ocupación del transporte público en Bogotá, Medellín (metro y bus), Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Cartagena y Pereira.



A lo anterior se añade la masificación del trabajo en casa como alternativa para que muchas empresas y negocios mantuvieran sus actividades productivas. Si bien todos los sectores de la economía nacional ha venido reanudando sus operaciones, en mayor o menor grado, muchos colombianos dejaron de usar los buses para ir al trabajo.



Además, las medidas de protección contra el covid-19 -distanciamiento social y limpieza y lavado de manos- implicaron que el transporte masivo siguió operando, con los mismos costos, pero con vehículos menos ocupados.



De hecho, antes de la pandemia, el Transmilenio capitalino transportaba unos 4 millones de usuarios en promedio al día, y hoy la ocupación es de 1,8 millones. Aún hoy en día, un año después de la irrupción del coronavirus, muchos pasajeros temen abordar buses del servicio masivo por las aglomeraciones.



Las finanzas de la gran mayoría de los sistemas masivos de Colombia tampoco estaban en excelentes condiciones antes de la llegada de la pandemia. Eran el objeto de duras críticas en términos de calidad y frecuencia del servicio por buena parte de los ciudadanos.



Este no es un fenómeno exclusivo de Colombia. Un informe de The New York Times calculó en un 60 por ciento el desplome en la ocupación del metro de Nueva York y en un 40 por ciento en sus buses con corte a marzo.



Los números del hueco son multimillonarios. El Transmilenio bogotano, el más extendido de los sistemas, registra un déficit de más de 1,2 billones de pesos mientras el metro y el Metroplus de Medellín, uno de 366 mil millones de pesos.



Le siguen el MIO de Cali (150 mil millones), el Transcaribe en Cartagena (57,3 mil millones), el Transmetro barranquillero (52,7 mil millones), el Megabús de Pereira (42,5 mil millones) y el Metrolínea de Bucaramanga (37,7 mil millones).



Lo más grave es que la reactivación económica no ha llegado -ni es probable que llegue aún- al transporte masivo. Con un 50 o 60 por ciento de capacidad es difícil que los sistemas cierren estos déficits. Si le añadimos decisiones como la del Distrito Capital de no aumentar los pasajes, lo más probable es que aumenten estos huecos.



No obstante, a diferencia de otros impactos de la pademia, los usuarios del transporte publico en las grandes capitales regresarán. La cuestión es cuándo. Mientras estos pasajeros regresan a los niveles de ocupación cercanos a los del precovid-19, es necesario impedir la quiebra de estos ocho sistemas.



Ya los alcaldes de varias capitales han pedido ayuda al presidente Iván Duque. Depender de más impuestos locales golpea el bolsillo ciudadano. Esos recursos nacionales deben destinarse a asegurar que la prestación de estos servicios de transporte se mantengan. Un plan de rescate debe estructurarse pronto.