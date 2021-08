El reto de exportar

La semana pasada la Misión de Internacionalización le entregó al Gobierno Nacional su informe con un paquete de 30 recomendaciones para conectar la economía colombiana con el mundo.



El país enfrenta el desafío de transformar el comercio exterior en una estrategia dinámica de crecimiento económico, inclusión, reactivación y cierre de brechas.

La iniciativa -creada por la Vicepresidencia de la República y el Ministerio de Comercio y liderada académicamente por Ricardo Haussmann, profesor de la Universidad de Harvard- presenta sus resultados en un momento oportuno.



Aún hay espacio para que se puedan implementar algunas medidas de corto plazo en el último año del cuatrienio y arranca la campaña presidencial y los debates económicos con miras a las elecciones de 2022.



El diagnóstico de la Misión refleja realidades ya conocidas y sufridas. En las últimas cinco décadas Colombia se encerró y se rezagó frente a las dinámicas de intercambio global. En vez del mito de la “economía de la apertura neoliberal” que sobrevive en varios discursos políticos actuales, el comercio mantuvo una participación constante como proporción del PIB. Además, la economía nacional exporta la mitad de lo que debería en términos de su tamaño y la población.



Haussmann acierta en identificar al “liderazgo presidencial” como crucial en la implementación de la política de internacionalización de un país. Será interesante conocer no solo las posturas frente al comercio exterior de los que hoy aspiran a llegar a la Casa de Nariño sino también qué tanto incorporan o atacan este conjunto de recomendaciones dentro de sus propuestas de gobierno.



Los expertos de la Misión, entre los que se encuentran economistas, académicos y líderes empresariales, describen dentro de la actual coyuntura crítica derivada de la pandemia oportunidades para un país como Colombia.



La creciente digitalización de la economía global, las presiones para la relocalización de las cadenas globales de suministro por el pulso China-Estados Unidos y las exigencias logísticas a las empresas por el cambio climático abren una ventana que requiere de una estrategia de inserción capaz de aprovecharla.



Por ejemplo, el reporte final hace un llamado a las empresas nacionales a elaborar planes de internacionalización así como a las compañías extranjeras a que traigan al país una inversión más eficiente con los encadenamientos, la difusión de tecnologías y la diversificación del aparato productivo nacional. Además, la Misión sugiere la revisión y ajuste de las Zonas Francas y el Plan Vallejo, así como la promoción del comercio de servicios modernos.



Otro conjunto de recomendaciones gira alrededor de la migración y la diáspora. El país debe no solo reducir las restricciones en la atracción del talento global sino conectarse con la diáspora de cinco millones de colombianos distribuidos por el mundo para mejorar el flujo de conocimientos, oportunidades e inversión.



Asimismo, las barreras arancelarias y no arancelarias que hoy constituyen barreras al comercio se deben evaluar y revisar.



Es necesario que la dirigencia política colombiana que competirá el año entrante por la Presidencia de la República entienda que una economía inserta al mundo es más capaz de generar crecimiento y equidad que una cerrada y con protección de privilegios y grupos de interés.



No basta con cerrar las brechas tecnológicas con el mundo e implementar las recomendaciones sino también contar con un compromiso político e institucional con estos caminos de internacionalización.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda