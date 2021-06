El retorno a la oficina

Tanto la reapertura total de la economía como el avance en el plan de vacunación están conduciendo inexorablemente al momento del regreso a las oficinas. De hecho, ya el Gobierno Nacional expidió una directiva para el retorno de los funcionarios públicos a sus escritorios, bajo ciertos criterios epidemiológicos locales, mientras que la inmunización de las empresas privadas permitirá asimismo mayor presencialidad de sus empleados.

La pandemia del coronavirus envío abruptamente a millones de trabajadores colombianos, y del resto del mundo, a desempeñar sus labores desde las casas. Literalmente de un momento a otro organizaciones públicas y privadas se enfrentaron a la necesidad de adaptar sus procedimientos, sus procesos y sus operaciones al llamado ‘teletrabajo’. Esto desencadenó complejos retos en materia de seguridad informática, digitalización de sectores enteros de la economía, mayor adopción tecnológica y una drástica transformación de las formas, tiempos y ritmos del entorno laboral.



Estos cambios en el trabajo se presentaron en múltiples frentes: legislativos, tecnológicos, logísticos, contractuales y hasta sicológicos. Las cuarentenas demostraron a empresas, entidades estatales y empleados que muchas tareas podían desempeñarse desde casa. Además, estos arreglos ad hoc generaron en muchos casos un mejor equilibrio para el trabajador entre la vida laboral y la familiar y para las compañías, ahorros en viajes y reuniones, o productividad.



Una encuesta reciente del Dane a servidores y contratistas públicos mostró que el 58 por ciento dice haber logrado un equilibrio entre la vida personal laboral con el trabajo en casa mientras que el 67,8 % quisiera que su entidad tuviera alguna forma de teletrabajo. Otros sondeos internacionales reflejan proporciones altas de empleados que desearían alguna combinación entre trabajo presencial y a distancia.



No obstante, tras 15 meses de cuarentenas, teleconferencias y, en muchos casos, jornadas laborales más largas, este modelo híbrido de trabajo no es una ganancia segura. Es muy probable que muchas empresas sigan el ejemplo del Gobierno y simplemente ordenen el regreso al formato laboral de la pre-pandemia, aún contando con los recientes tímidos cambios legislativos. Que las entidades estatales no aprovechen para probar una mayor flexibilidad constituye una oportunidad perdida para avanzar hacia la transformación digital de la administración pública, que la Casa de Nariño ha promovido tanto.



Un rediseño de los modelos de trabajo es más factible desde el sector privado. Los retos de un modelo ‘híbrido’ que combine presencialidad con trabajo en casa no son sencillos. En primer lugar, no todas las tareas de todos los trabajos en todos los sectores son susceptibles de desempeñarse desde casa. Segundo, no todos los empleados quieren el trabajo a distancia por muchas razones, entre ellas no contar con las condiciones óptimas. Y tercero, entornos laborales con personal en casa y remoto simultáneamente pueden no constituir los arreglos más productivos. Por último, a pesar de la vacunación y la reapertura, los trabajadores podrían mantener miedo al contagio, las aglomeraciones y las interacciones.



Los confinamientos cambiaron tanto las condiciones de trabajo de millones de colombianos que las empresas enfrentan el desafío de diseñar un regreso a las oficinas con seguridad y con una comunicación clara de las expectativas. Si este retorno genera en algunas de esas compañías la posibilidad de un modelo híbrido con trabajo desde casa, esta sería una formula positiva que deje esta crisis.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda