“Ese compromiso con el futuro de Colombia trae consigo un compromiso con la generación de empleo”.

Con esa frase en su discurso de instalación de las sesiones del Congreso de la República, el presidente Iván Duque señaló las prioridades para la segunda mitad de su periodo.



Este compromiso presidencial implica una inversión de más de 100 billones de pesos -combinando recursos públicos y privados- y generaría en los próximos años más de 1 millón de empleos directos e indirectos.



En entrevista con la edición dominical de El Tiempo, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, ya había anticipado las líneas más gruesas del programa de reactivación.



El plan de Duque se sostiene sobre varios pilares: el impulso a proyectos de ley de emprendimiento, promoción a la ‘economía naranja’, alivios a los productores del campo y la modernización normativa del sector vivienda, así como la aceleración de planes de infraestructura, construcción de vías terciarias, 17 proyectos de transformación digital y 27 proyectos estratégicos de energías renovables.



Como acompañamiento a la generación de empleo, el primer mandatario amplió el programa de ayudas monetarias para informales y vulnerables, ‘Ingreso Solidario’, hasta junio de 2021. Duque es consciente de los severos choques de pobreza, empleo e ingresos que dejará el paso de la covid-19: “El desafío más grande será evitar que la pandemia destruya el camino que hemos recorrido juntos para cerrar brechas sociales”.



Si bien los dos pilares -la salud en la respuesta a la pandemia y la economía- concentran buena parte del discurso presidencial, el segundo tiempo de Duque tendrá un fuerte acento económico. Esto no debe generar mayor sorpresa, ya que los impactos sociales y económicos de la pandemia perdurarán prácticamente hasta el 2022 y más allá.



Las palabras del jefe del Estado colombiano ratifican que está apostando el legado de su administración no tanto al empleo, sino al éxito de este plan de reactivación económica.



Esta es una apuesta arriesgada, ya que, al menos por este año, el Gobierno ha decidido no avanzar en tres reformas estructurales: tributaria, laboral y pensional. La urgencia de la primera para llenar un hueco de 20 billones de pesos en 2022 quedó evidenciada en el propio Marco Fiscal de Mediano Plazo del Ministerio de Hacienda. Aunque el Presidente niegue enfáticamente que habrá más impuestos en plena pandemia, sus funcionarios económicos mantienen el tema vivo.



Mientras el ambiente político para la tercera, la pensional, está muy enrarecido, los impactos del confinamiento en el mercado laboral demostraron la necesidad de modernizar las normas laborales vigentes.



Regularizar la modalidad del trabajo en casa y la seguridad social de las plataformas son pasos en la dirección correcta, más insuficientes para la dimensión de la problemática no solo del desempleo, sino también de la informalidad.



Si bien la llegada del coronavirus cambió las prioridades económicas del Gobierno Nacional al introducir urgencias sociales y de gasto, las dificultades de crear empleo formal, destrabar los proyectos de infraestructura y reactivar la construcción de la prepandemia continúan en la crisis actual.



Sigue ausente un componente de generación de empleos de emergencia, un ‘plan de choque’, que mitigue la hemorragia actual de puestos de trabajo hasta que entren en vigencia las iniciativas legislativas anunciadas. Tampoco es claro cómo Colombia se convertirá en el “epicentro de los empleos Naranja” en momentos críticos para las industrias culturales globales. Por otro lado, la transformación digital y la energética brindan oportunidades de crecimiento si sus obstáculos son removidos. Arranca el segundo tiempo.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda