El turno para la equidad

Los resultados del PIB del segundo trimestre del año, publicados ayer por el Dane, ratificaron que la economía colombiana transita con cada vez mayor seguridad por la senda del crecimiento.



Entre abril y junio el producto nacional aumentó un 17,6 por ciento mientras que el primer semestre registró un crecimiento de 8,8 por ciento en comparación con los mismos períodos del año pasado.

Jalonadas por el comercio, alojamientos y servicios de comida junto a las industrias manufactureras, estas cifras ratifican tanto los motivos para el optimismo de un positivo desempeño anual de la economía al final de 2021 como la capacidad de varios sectores productivos para ganar dinamismo e ir caminando hacia los niveles previos a la irrupción del coronavirus.



A pesar del tercer pico de contagios de la pandemia y de las protestas y los bloqueos ilegales del paro nacional, el comportamiento de la economía en junio logró compensar sus impactos y retornar la ruta de la reactivación.



No obstante, en comparación con el primer trimestre, el segundo trimestre cayó en 2,4 por ciento. De acuerdo al Indicador de Seguimiento de la Economía (ISE), el sexto mes del año registró el mejor comportamiento mensual en lo corrido de la crisis generada por la pandemia.



Tal como los analistas habían estimado, al levantarse los paros y bloqueos, acelerar el ritmo del plan nacional de vacunación y reabrir completamente las actividades productivas, la economía colombiana empezó a tomar una dinámica de crecimiento y los industriales, comerciantes y consumidores mejoraron sus percepciones de confianza y sus expectativas frente a lo que resta del año.



Junto a la aprobación de la reforma tributaria 2.0, sin adornos, es necesario mantener la hoja de ruta tanto desde el Gobierno con la inmunización masiva y los subsidios a empresas y hogares como desde los privados en su reanudación de los sectores económicos.



Sin embargo, es urgente complementar ese curso actual con estrategias orientadas a consolidar una reactivación económica con mayor equidad.



A la senda de dinamismo del PIB que ya se está registrando le llegó el momento de sumar mayores esfuerzos para aquellos que se están quedando atrás. No se trata de subestimar la respuesta del Ejecutivo a la crisis social por medio de ayudas, subsidios a la nómina y canales de transferencias monetarias. El impacto de este abanico de medidas a la mitigación del aumento de la pobreza monetaria en 2020 ha sido ya estimado, pero desafortunadamente es insuficiente.



El mejor camino para que los beneficios de una economía reactivada y en expansión sean disfrutados por la mayoría de colombianos es por vía de la generación de puestos de trabajo y de ingresos.



Los datos más recientes del mercado laboral colombiano muestran que aún faltan por crear unos dos millones de empleos para retornar a los niveles previos a la pandemia, de por sí con altos índices de desempleo.



En el año que le resta de gestión al Gobierno Nacional no debe relajarse en las estrategias para estimular la generación de empleo, especialmente para los jóvenes y las mujeres, que han sido golpeados por la pandemia.



Hay que seguir de cerca las medidas recientemente anunciadas de incentivos a las empresas para el empleo joven.



El crecimiento es un prerrequisito para avanzar en la reducción de la pobreza, pero necesita mecanismos de traducción de su dinámica en vías de inclusión a los rezagados que está dejando la crisis. En otras palabras, una reactivación con equidad.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda