El voto y la economía

Este domingo más de 21 millones de colombianos asistirán a las urnas a elegir el próximo presidente de la República, en la contienda más reñida registrada desde que la Constitución de 1991 introdujo la segunda vuelta. Al pulso inédito entre el senador, Gustavo Petro y el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández se suma una campaña electoral que se desarrolló en medio de grandes preocupaciones ciudadanas por la agenda económica.

Los resultados de la primera vuelta confirmaron un mensaje inequívoco de los votantes por dos alternativas políticas que proponen cambio. La naturaleza, las características y los énfasis de la agenda de los candidatos finalistas alrededor de estos cambios son muy diferentes. En el ámbito de la economía, el papel del Estado y las empresas, por ejemplo, los abordajes de Petro y Hernández son diametralmente distintos.



Mientras el senador del Pacto Histórico apuesta a una mayor intervención del Gobierno en los sectores productivos -incluyendo la parálisis de las exploraciones como en el caso de la industria petrolera y forzar decisiones como la de repartir dividendos-, el aspirante de la Liga de Gobernantes Anticorrupción propugna por un aparato estatal más pequeño, menos burocrático y con un gasto público más racionalizado.



La campaña presidencial que termina este domingo ha sido larga, agresiva, llena de sorpresas y con una fuerte dosis de incertidumbre. De hecho, voces del sector empresarial como la Andi y el Consejo Gremial Nacional han alertado sobre las dudas y las preocupaciones que existen sobre el rumbo de la política económica del próximo gobierno, cualquiera que sea la decisión de las urnas. Estas alertas giran en torno a grandes vacíos en propuestas sin detalles de viabilidad como a promesas irresponsables en frentes como la energía, la seguridad alimentaria y las pensiones.



No son sencillos los retos socioeconómicos que recibirán al próximo ocupante de la Casa de Nariño. A pesar de la herencia de una reactivación económica dinámica y resiliente frente a los nubarrones globales, el gobierno entrante tendrá que enfrentar el desafío de la sostenibilidad de las finanzas públicas, así como las presiones inflacionarias -incluido el costo de los combustibles y alimentos- y el futuro de los programas de ayudas monetarias para los más pobres.



En otras palabras, la agenda de ‘cambio’ del próximo mandatario de los colombianos no tendrá más opción que incorporar la continuación de la senda de la reactivación de la economía, jalonada por el consumo interno de los hogares y las empresas de todos los tamaños. Las perspectivas positivas de crecimiento del PIB en 2022, el mayor recaudo tributario y el cierre del rezago en materia de puestos de trabajo tienen en común la confianza, las inversiones y el optimismo de un sector empresarial sin excesivas cargas ni sujeto a ataques y señalamientos.



El próximo presidente de la República no puede desconocer que las decisiones de millones de empresas -grandes, medianas, pequeñas y micro- constituyen la cara de la reactivación económica. La iniciativa y la fortaleza del sector privado sostienen el crecimiento, generan empleos formales, pagan impuestos y dinamizan las actividades productivas, en un entorno de protección y blindaje de las libertades económicas.

Por el momento que atraviesa el país y la sociedad, al estar saliendo del desplome histórico y los choques de la pandemia, el voto de este domingo es asimismo una elección por el futuro de la economía. La decisión en las urnas definirá la capacidad del país de sostener la reactivación, proteger las libertades, reducir la pobreza y generar empleo formal.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda