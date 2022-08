Empleo, la prioridad

A principios de 2020 este espacio editorial señaló la generación de puestos de trabajo estables y formales como el principal desafío económico y social del gobierno Duque en ese año. Menos de tres meses después, la covid-19 irrumpió y desató el más severo choque al aparato productivo nacional y global en décadas. Se perdieron más de cinco millones de empleos y fueron impactados sectores como el comercio y los servicios y poblaciones como los jóvenes y las mujeres.

Tras 27 meses el más reciente reporte del mercado laboral del Dane ratifica que la reactivación de la economía ya se ha traducido en una recuperación del total de puestos de trabajo destruidos por la pandemia del coronavirus. En junio pasado casi dos millones de empleos fueron creados en comparación con el mismo período del año pasado y se registró una tasa de desempleo de 11,3 por ciento, 3,3 puntos porcentuales menos que hace doce meses.



Asimismo, se reportaron reducciones en la tasa de desempleo de la población juvenil -el total nacional bajó de 23,9 a 18,4 por ciento- y en mujeres la caída fue de 19,4 por ciento a 15,6 por ciento. El levantamiento de las restricciones sanitarias, el avance de la vacunación masiva contra la covid-19 y la reactivación de los sectores ‘últimos en abrir’ dieron el impulso final para cerrar el déficit laboral que creó el choque de la pandemia. Además, el regreso a las clases presenciales en colegios le abrió la puerta al retorno femenino al mercado laboral.



A pesar de estas tendencias, la mayoría de los hogares no siente esta recuperación laboral como lo reflejan las estadísticas oficiales. De acuerdo a la más reciente encuesta Invamer de julio, si bien hay una reducción en la percepción negativa, el 75 por ciento de las personas considera que el desempleo en Colombia está “empeorando” frente a solo 18 por ciento que reconoce las mejoras. De hecho, el 83 por ciento cree que la economía en general está peor.



‘Borrar’ la destrucción de puestos de trabajo de la crisis del coronavirus -gracias a las decisiones de las empresas de todos los tamaños y los incentivos del Gobierno Nacional- no ha sido tarea fácil, así como ingrata y poco reconocida. No obstante, el regreso a los niveles previos a la pandemia no implica volver a un ‘paraíso’. Al contrario, a los coletazos en la calidad del trabajo y los rezagos regionales y rurales, se añade el retorno a las graves falencias estructurales del mercado laboral colombiano de principios de 2020.



En otras palabras, la reactivación no ‘borró’ los problemas de la economía nacional para generar empleos formales, estables y bien distribuidos por el territorio nacional y entre poblaciones.



Esa es la realidad de la situación laboral que deja el gobierno Duque a la nueva administración Petro: una recuperación de la pandemia, una tasa de desempleo de 11,3 por ciento, 2,88 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan y una informalidad -que si bien viene mejorando- registra un 44,7 por ciento. Es decir, junto al blindaje de la actual senda de reactivación económica, el entrante equipo económico enfrenta el desafío de bajar el desempleo de los dos dígitos y ampliar las posibilidades del aparato productivo de crear muchos más empleos.



Sin negar lo logrado para salir del hueco de la covid-19, la economía colombiana requiere seguir tanto creciendo como generando los puestos de trabajo que ayuden a reducir la pobreza monetaria y mejoren los ingresos de los hogares. El empleo debe ser sin duda una de las prioridades económicas del nuevo gobierno.



