Empleos en emergencia

Altos niveles de desempleo será una de las secuelas sociales y económicas más permanentes de la pandemia de coronavirus en todo el mundo.



En el más reciente informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde), Colombia es el primero dentro de los 37 miembros con la tasa de desempleo más alta para el mes de mayo, 21,1 por ciento. El ‘liderazgo’ del país en este frente es sólido, ya que le siguen España con 14, 5 por ciento y Grecia con 14,4 por ciento.



De acuerdo a las estimaciones del llamado “club de las buenas prácticas”, el desempleo de los países miembros se duplicaría al 9,4 por ciento a fines de 2020, mientras que el índice en Colombia alcanzaría el 18 por ciento.



Este impacto negativo se extendería hasta el año entrante, cuando la tasa superaría el 16 por ciento. En otras palabras, Colombia encabeza la pérdida de empleos dentro de los países de la Ocde.



Por múltiples factores, la pandemia de la covid-19 contagió asimismo a los mercados laborales a través del globo. El confinamiento de los trabajadores, los choques extremos a la oferta y la demanda y las restricciones sanitarias a la producción de bienes y servicios, entre otros fenómenos, está destrozando puestos de trabajo a diestra y siniestra.



De hecho, un reporte de la facultad de economía de la Universidad de Los Andes calculó el total de empleos en riesgo por la pandemia en Colombia entre 12 y 15 millones. Las potenciales consecuencias no solo económicas sino en términos de pobreza y bienestar social de una pérdida de puestos de trabajo de esta magnitud son alarmantes.



Para la Ocde y otros organismos internacionales, las dimensiones de la disparada del desempleo global son similares a las de la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado.



Dicho de otra manera, no se podrá hablar de una reactivación económica exitosa en el país si no va acompañada de un plan de protección y generación de empleo.



Hasta ahora ciertas medidas tomadas por el Gobierno Nacional, como las ayudas económicas a las empresas, se sintonizan con la receta aplicada en la mayoría de los países de la Ocde.



No obstante, tanto la informalidad laboral y empresarial, como los elevados niveles de desempleo estructural, garantizan que el impacto sobre los puestos de trabajo y los ingresos será severo y doloroso.



Mientras avanza el proceso de reactivación económica, el foco de las políticas de ayuda gubernamental deben focalizarse mejor tanto en los sectores aún cerrados como en aquellos con mayor capacidad de rápida creación de empleos.



Ya se empieza a sentir dentro de la narrativa de recuperación de la economía del Gobierno Nacional la ausencia de una estrategia clara para mitigar la destrucción de puestos de trabajo. Por ejemplo, ¿le apostará la Casa de Nariño a un plan de choque para crear empleos de emergencia y temporales para enfrentar esta crisis social?



Falta poco para que tanto la chequera como el efecto de los programas de subsidios a las nóminas se agoten. Podrían ser sustituidos por esquemas de ayudas a empresas a sectores productivos aún cerrados por la pandemia y con posibilidad de crear trabajos.



Estos esquemas podrían, por ejemplo, contar con más condicionamientos para la protección de la nómina y orientarse a los más pequeños como las mipymes. Los trabajadores informales, además, requerirán del mantenimiento de alivios monetarios como Ingreso Solidario que mitiguen al menos en parte su pérdida de capacidad de devengar.



La pandemia impactó los mercados laborales, forzando al teletrabajo, alterando los horarios y los turnos, empujando a una mayor flexibilidad en contratación y tiempo parcial. Reformas que deben discutirse.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

​Twitter: @pachomiranda