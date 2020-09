Empleos para las mujeres

El informe del mercado laboral del Dane correspondiente al mes de julio confirmó lo que ya se sabe: la pandemia mantendrá la tasa de desempleo nacional alrededor del 20 por ciento.



De hecho, en comparación con el mismo mes del año pasado, el desempleo subió 9,5 puntos porcentuales y registró un 20,2 por ciento. Esto se traduce en la pérdida del empleo de 4,15 millones de colombianos.



El desempleo se consolida como una de las secuelas socioeconómicas más graves que dejará esta crisis del coronavirus. La creación de puestos de trabajo- y el esfuerzo de no dejar destruir los existentes- se convierte así en la meta principal de las estrategias de reactivación de la economía.



No obstante, este impacto de la pandemia sobre el empleo no es homogéneo ni regional ni sectorialmente. Por ejemplo, 36 de cada 100 nuevos desempleados en Colombiana se registraron en Bogotá. La pérdida de casi 700 mil trabajos en un año deja a la capital de la República con una tasa de desempleo del 26 por ciento.



El impacto tampoco es igual en términos de edad ni de género. Las mujeres y los jóvenes son las caras de la destrucción masiva y generalizada de puestos de trabajo en todo el territorio nacional.



De hecho, la tasa de desempleo femenino alcanzó en este julio el nivel más alto registrado: 26,2 por ciento. Más aún la brecha de género en el nivel de desempleo, esto es la diferencia entre hombres y mujeres, llegó a unos 10 puntos porcentuales, la más alta desde febrero de 2003.



A nadie debe sorprender que la pandemia del coronavirus se ensañe de esa manera con los empleos femeninos. Sectores económicos con una proporción importante de mujeres empleadas como el comercio, alojamiento y servicios de comidas y manufacturas han sido de los más golpeados por las cuarentenas.



Los datos del Dane muestran incluso que por cada hombre entre 25 a 54 años que salió de la población ocupada en julio, salieron dos mujeres. Asimismo, al menos 360 mil personas perdieron sus empleos en servicios domésticos, mayoritariamente desempeñados por mujeres.



Si la problemática del desempleo es tan grave y extendida por el territorio nacional, cabe entonces preguntarse por qué enfatizar solo en su impacto en las mujeres. Las razones son varias.



Primero, las diferencias, en especial las de género, no solo son altas sino que siguen creciendo. Los sectores golpeados y los empleos destruidos impactan en mayor proporción a mujeres que a hombres, más a jóvenes que a mayores de 24 años.



En segundo lugar, la naturaleza de las cuarentenas ejerce una sobrecarga mayor sobre las mujeres en diferentes aspectos como las tareas del hogar y el cuidado de los hijos- que están en educación virtual-.



Un tercer aspecto tiene que ver con la salida masiva de mujeres del entorno laboral que regresan a los oficios domésticos. Esto constituye un paso atrás en su capacidad de generar ingresos propios y tener independencia y autonomía.



Por último, sectores económicos llamados “últimos en abrir” como entretenimiento, actividades artísticas, alojamientos y comidas, por ejemplo, generan mucho empleo femenino y sus reaperturas van a un ritmo mucho más lento.



Las históricas tasas de desempleo femenino que se están registrando requieren que la reactivación de la economía incluya estrategias diferenciales para crear empleo a las mujeres. En otras palabras, una recuperación económica con enfoque de género y un sesgo a favor de las mujeres, en especial las más vulnerables.



Es momento no solo de diseñar una política creíble y efectiva de creación y protección de puestos de trabajo sino de incluir en esa política canales específicamente diseñados para el empleo femenino.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda