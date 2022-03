Empresas siguen optimistas

Ayer se publicaron los resultados de la encuesta Ritmo Empresarial (ERE) que recoge las expectativas y perspectivas de más de 6.400 empresas afiliadas a 24 cámaras de comercio por todo el país. La décimosexta versión de esta medición cobija 14 departamentos, desde Barranquilla hasta Pasto y desde Casanare hasta Cauca, con el 82% del empresariado colombiano y más de tres cuartos de la población.

La ERE llega en momentos en que preocupan los efectos que el complejo arranque del 2022 pueda estar generando en la confianza del sector privado en la senda de la reactivación. Al fin de cuentas, el primer bimestre del año en curso ha estado marcado por potentes hechos como el cuarto pico de contagios por ómicron, la disparada de la inflación, la incertidumbre propia de la temporada electoral y las consecuencias globales de la invasión rusa a Ucrania. Todos con la capacidad de descarrilar el impulso de la recuperación económica.



De hecho, encuestas de opinión como la de Fedesarrollo registraron en enero caídas en el índice de confianza comercial -tercera baja consecutiva-. En el caso de la medición de Pulso Empresarial del Dane, este indicador de la confianza de las compañías se ha mantenido estable en los últimos meses. Lo cierto es que, como lo afirmó Juan Daniel Oviedo, director del Dane, hace pocos días, “la confianza empresarial se recuperó más rápido que la confianza de los hogares”.



El pulso que la ERE toma a las miles de empresas colombianas refleja que, a pesar del impacto de estos factores de inflación, ciclo político y demás, existe mayoritariamente una visión optimista sobre el aumento en las ventas, la contratación de personal y los planes de inversiones. No obstante, estas perspectivas no son homogéneas a lo largo y ancho del territorio nacional y dependen de la dinámica regional.



‘Ritmo Empresarial’ ratifica el positivo desempeño de la economía colombiana en el segundo semestre del año pasado, luego del levantamiento de las restricciones y el fin del paro nacional y sus bloqueos ilegales. Si bien los hogares están siendo golpeados por los altos precios a los consumidores y no experimentan la reactivación, el sector privado sí sintió el aumento de la dinámica productiva en las ventas y en los puestos de trabajo.



El segundo semestre de 2022 que las compañías afiliadas a estas 24 cámaras de comercio están previendo es mucho más optimista que el actual ambiente social y político del país. El 47,6% espera aumentar sus ventas en la segunda mitad del año y de estos optimistas, el 44,3% cree que será un crecimiento entre 10 y 20%.



El 91,9% de las empresas considera que puede aumentar o al menos mantener estable el número de trabajadores en el primer semestre de 2022.



Mientras el 29% espera que en los próximos seis meses la situación esté “peor o mucho peor” que hoy, el 36,6% cree que las cosas estarán “mejor o mucho mejor”. Las compañías cartageneras son las más optimistas (43,9%) y las cucuteñas son las pesimistas (36,5% con “peor y mucho peor”). El 30,5% quiere que el siguiente Gobierno incluya en su agenda estrategias de fortalecimiento comercial y el 28,2% se inclina por la seguridad.



Que las empresas registren hoy un optimismo frente a las ventas, el empleo, las inversiones y las perspectivas en lo que resta de 2022 no significa que la confianza empresarial esté blindada. Si bien las compañías no han deteriorado sus expectativas al mismo ritmo que los hogares, las expectativas empresariales del sostenimiento de un ambiente positivo de negocios son frágiles y deben ser protegidas, en medio de la inflación, el ciclo político y la incertidumbre.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda