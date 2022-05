Empresas y elecciones

Desde hace varios días circula en redes sociales un video en el cual Miguel Cortés, presidente del Grupo Bolívar, hace un llamado a evaluar las propuestas de los actuales candidatos a la Presidencia de la República. La cabeza de uno de los grupos empresariales más reconocidos del país afirma de manera directa que en las próximas elecciones “está en juego la democracia” y que “Colombia es la familia y la empresa que más debemos cuidar”.



Otros directores ejecutivos de empresas y cooperativas, así como representantes gremiales de Andi, Aliadas, Asobancaria, entre otros, han publicado cartas abiertas, enviado comunicaciones y grabado declaraciones alrededor tanto de los caminos para el futuro de Colombia como de la importancia del voto en los comicios del próximo domingo. Si bien no causa mayor sorpresa que los gremios, en vocería de las empresas, participen e influyan en la discusión pública, no es común que las opiniones de empresarios, directas y sin filtro, hagan parte de los argumentos previos a elecciones.



Es innegable que en esta contienda se han lanzado varias propuestas que impactan negativamente sectores enteros de la economía, que amenazan el equilibrio entre la esfera estatal y la privada y que impulsan drásticos cambios institucionales. El camino fácil es descartar estas voces empresariales bajo el argumento de que están defendiendo sus intereses corporativos. Pero la realidad de la democracia real es mucho más compleja.



En primer lugar, la participación activa de los empresarios en el debate político es necesaria y debería ser bienvenida. Por muchos años el sesgo antiempresarial de la actividad política y de muchos medios de comunicación, así como la decisión de hablar vía gremios y fundaciones, han privado a los colombianos de escuchar, y también criticar, las posturas de sus empresas.



Ese vacío en el debate público- entendible por la situación nacional pero ya contraproducente- ha permitido que se cimienten tendencias y percepciones negativas a la iniciativa privada y se desconozca el verdadero alcance de la contribución social de las empresas de todos los tamaños. Un reciente estudio de Llorente y Cuenca en asocio con este diario mostró que, en el mundo digital, un mínimo porcentaje de las 256 compañías de mayores ingresos en el país y sus CEO cuentan con una participación en los debates del mundo digital.



Segundo, democracias como la colombiana se enriquecerían de una mayor y más frecuente presencia de los empresarios en los debates sociales y económicos de la Nación. De hecho, la invitación de Cortés a preguntarnos como sociedad sobre el tipo de cambio que se necesita y la viabilidad de las promesas de los políticos resume cómo la visión empresarial contribuye a una mayor exigencia al debate electoral y vigilancia al gobernante.



La voz, y los intereses, de los generadores de la actividad privada no solo son legítimos sino constituirán un valioso e insustituible balance a las voces e intereses de los políticos, de las burocracias estatales, de los organismos internacionales, de las ONG multinacionales y otros influyentes actores de las políticas públicas.



Tercero, como lo afirma el profesor de Harvard Michael Porter en un reciente artículo al referirse a las nuevas tendencias de responsabilidad social corporativa y de valor compartido, “los empresarios están de nuevo jugando un rol importante en el fortalecimiento democrático y en mejorar la sociedad”. Los colombianos debemos acostumbrarnos a prestar mayor atención y escuchar con cuidado la voz de los empresarios del país y ellos, a pesar de las dificultades, deberían tratar de hablar con mayor frecuencia.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda