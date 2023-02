En armonía con la realidad

El Gobierno Nacional presentó su plan de turismo la semana pasada en la versión 42 de la Vitrina Turística de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes (Anato). La estrategia de la administración Petro para este sector clave se llama ‘Turismo en armonía con la vida’ y gira en torno a cuatro ejes: democratización del turismo, desarrollo territorial, turismo como alternativa para la transición económica y turismo como dinamizador de ‘vida y justicia social’.

Las expectativas sobre la hoja de ruta de la Casa de Nariño para la ‘industria sin chimeneas’ se mantienen en un nivel alto. En especial porque el presidente Petro ha identificado al turismo como la actividad económica nacional capaz de generar pronto los recursos suficientes para sustituir los ingresos petroleros y ponerle punto final a la dependencia fiscal del Estado colombiano a los hidrocarburos. La meta presidencial habla de alrededor de 12 millones de visitantes anuales frente a una línea base de 4,5 millones al cierre de 2022.



Las autoridades turísticas nacionales se han propuesto el objetivo de la llegada de 5,44 millones de visitantes no residentes en este 2023, mientras que el plan contempla un escenario intermedio de unos 9 millones y uno optimista que llega a los 12 millones. Elevar en casi tres veces el volumen de turistas en Colombia en un período de cuatro años puede considerarse ambicioso, pero no recoge tanto las dificultades estructurales que ha sufrido el sector por años, como los retos coyunturales ante el deterioro de las condiciones económicas del país.



Dentro de las primeras están las deficiencias de infraestructura tanto hotelera y turística como de soporte al turismo que aqueja a la mayoría del territorio nacional. Asimismo, la alta informalidad laboral y empresarial del sector afecta la capacidad de crecer en la escala necesaria para el cumplimiento de tan ambiciosas metas. Por los lados de la conectividad, la consolidación de Colombia como un destino turístico con ese músculo de atracción requiere de un mercado aeronáutico dinámico y sin los pulsos por la integración entre Viva y Avianca que hoy lo aquejan. Lo peor que podría suceder sería la quiebra de aerolíneas, con sus impactos en el empleo y en el servicio a los miles de usuarios, por la incapacidad estatal de definir esta solicitud empresarial.



Dentro de los segundos, los retos coyunturales, el fin de la reducción del IVA a los tiquetes aéreos va en contravía de una administración con la mira en el aumento exponencial de la actividad turística y de su peso dentro del PIB nacional. Tras la pandemia, donde la cadena de viajes, hoteles y turismo quedó paralizada y anclada a tierra, el turismo ha protagonizado una senda de dinámica reactivación sectorial en la que el año pasado se superaron los visitantes en comparación con el 2019.



No obstante, el entorno económico local constituye un desafío para sostener el crecimiento en medio de disparada inflación, altas tasas de interés y devaluación de la moneda. Registrar tendencias al alza en un año marcado por la desaceleración económica no será tarea fácil para los actores del sector. Lo clave sería que medidas que dieron sus resultados en el pasado pudieran conservarse dentro de una hoja de ruta que le apuesta a subir velozmente el número de visitantes al país.



En conclusión, lo mejor que le podría pasar a la política de turismo sería apuntar a metas realistas, bajarse de esa presión de generar recursos para sustituir al petróleo y continuar con las medidas que jalonaron un sector con tanto empleo y que desataron una reactivación positiva.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda