En busca de liderazgo

En esta semana el presidente de la República, Gustavo Petro, dio un “jalón de orejas” en el consejo de ministros a todo el gabinete debido a los problemas de ejecución de su administración. El primer mandatario habría presentado una especie de “ultimátums” a su primera línea de colaboradores: quien no mejore en ejecución en el próximo mes, se debe ir del gabinete.



Este regaño presidencial derivó en la petición de carta de renuncia protocolaria a los cargos directivos de los ministerios con responsabilidad de ejecutar como viceministerios, así como a directores y cabezas de entidades adscritas. Por ahora, la instrucción se ha aplicado en los ministerios de Interior, Transporte y Agricultura, aunque la molestia del primer mandatario cobija a todas las carteras.



En primer lugar, es necesario reconocer que la preocupación por el ritmo de ejecución presupuestal del Gobierno Nacional está basada en la realidad. Dentro de los balances del primer año de gestión de la administración Petro surgió el 27,7 por ciento como porcentaje del presupuesto de inversión ejecutado. Si bien este nivel no es extremadamente bajo en comparación con años y gobiernos anteriores, tampoco responde a la imperiosa necesidad de la Casa de Nariño de mostrar resultados tangibles de sus políticas.



Y ahí viene el segundo aspecto: dado que esta administración llegó al poder con altísimas expectativas y unas promesas amplias de ‘cambio’, sus necesidades de ejecución, en especial de nuevas inversiones, son mucho mayores que las de un Ejecutivo tradicional. Los ciudadanos esperan del gobierno Petro una capacidad más robusta y rápida de transformación del status quo.



Parte de la caída de la favorabilidad presidencial en las encuestas -en la más reciente Invamer se mantuvo la desaprobación de Petro en un 61 por ciento- responde a la inexistencia de resultados, no solo tangibles sino también disruptivos y conectados con la agenda del Ejecutivo como transición energética, lucha contra la pobreza o ‘paz total’.



Tercero, un ultimátum de un mes para mostrar ejecución, públicamente anunciado al país, está lejos de constituir una contundente muestra de liderazgo presidencial. Si el primer mandatario está insatisfecho con la capacidad de producir resultados de su gabinete, el mejor camino es el de recomponer su equipo de trabajo en uso de sus facultades. El de esta semana no fue el primer consejo de ministros en el que el presidente Petro expresa su descontento por la baja ejecución ni tampoco el primero en el que llama la atención sobre el tema.



Pero lo más grave vino después: en vez de asumir las responsabilidades de una ejecución precaria, varios de los ministros pusieron en ‘matrícula condicional’ a sus equipos y a los directores de sus entidades adscritas.



Esto envía un mensaje aún peor: los líderes de las políticas públicas del Gobierno Nacional difieren a sus subalternos las consecuencias de las dificultades en la generación de los resultados. En otras palabras, esta serie de decisiones no aguantarían la mínima revisión desde una junta o un equipo directivo de una empresa del sector privado.



Por último, más que unas mejoras en porcentajes en algunas áreas de la administración, el Ejecutivo requiere una visión integral, una ruta crítica y un puerto de destino que solo puede brindar la conducción exclusiva del jefe del Estado. Los retos de los bajos índices de ejecución del Gobierno Nacional no se resolverán con renuncias protocolarias ni con ultimátums presidenciales. Es cuestión de liderazgo.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​Twitter (X): @pachomiranda