En manos del Congreso

La radicación del texto definitivo de la reforma a la salud marca la largada oficial de la agenda de ‘cambio’ que la administración Petro buscará aprobar en el poder Legislativo. La iniciativa sanitaria es la primera en una serie de proyectos que incluyen, en una primera etapa, las reformas pensional y laboral. De hecho, el primer mandatario convocó la semana pasada a la movilización popular en favor de esta agenda que fue superada en magnitud por las marchas de respuesta de la oposición.



Conocido el contenido del proyecto, el ‘cambio’ que pretende el Gobierno Nacional sobre el sistema de salud colombiano es tanto radical como alarmante. En primer lugar, a pesar de varias declaraciones conciliadoras sobre el futuro de las Entidades Promotoras de Salud (EPS), esta reforma a la ley 100, para todos los efectos, las elimina. De aprobarse la iniciativa, las funciones actuales de las EPS serían fragmentadas y distribuidas mientras que el rol del aseguramiento, central en el diseño, se pierde y no queda clara la gestión del riesgo.



Más aún, las EPS serían remplazadas por un modelo que aumenta el poder del Estado sobre la prestación del servicio, borraría la libertad de elección de los usuarios y regresaría responsabilidades y recursos a alcaldías y gobernaciones alrededor de las redes futuras. La prestación de los servicios terminaría fragmentada y no hay la claridad suficiente tanto de la ruta de atención de los usuarios, en especial los que hoy tienen tratamientos complejos, como del diseño del eventual régimen de transición.



Las alarmas que despierta la reforma petrista no se limitan al servicio y cobijan también a la arquitectura financiera e institucional del sistema. Por ejemplo, los recursos económicos billonarios que genera la salud podrían desembocar en manos de políticos regionales, más susceptibles de la ineficiencia, la corrupción y, lo que es más grave, el retorno a las épocas infames donde el acceso, la cobertura y el servicio de salud de un ciudadano dependía del cacique político.



Lo anterior no significa que la salud en Colombia no necesite de la adopción de cambios en varios frentes. La preocupación por mejorar la prestación del servicio en las zonas más alejadas y vulnerables del territorio, así como en aquellas con ausencia de hospitales y especialistas, merece atenderse. En materia de sostenibilidad financiera, esto es el manejo eficiente y eficaz de los recursos, hay un espacio de mejora que debería protagonizar las discusiones que se darán en el Congreso de la República.



La primera cuestión que enfrenta todo intento de reforma es qué tanto del modelo anterior se debe transformar o eliminar para lograr los objetivos propuestos. Mientras el afán activista e ideológico del gobierno Petro insiste en una estatización del sistema sin recoger lo construido en tres décadas, los propios ciudadanos, en una reciente encuesta de la Andi, desea cambios, pero reconoce y valora el servicio prestado por las EPS. Solo uno de cada tres colombianos se cambiaría a un sistema cien por ciento público.



En manos de los congresistas está la inmensa responsabilidad de encontrar un camino de consenso que mejore el sistema de salud, sin destruirlo ni enviarlo a una transición que podría repetir escenarios de burocracia, despilfarro y negación del servicio, que se consideraban superados. Al Gobierno Nacional le queda la reflexión de seguir una apuesta a la defensa callejera y caudillista del paquete de reformas que arrancó cojeando y que no está despertando aún ese fervor popular. Al contrario, por ahora la incertidumbre caracteriza los primeros días de este pulso por la salud.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda