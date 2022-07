En ruta a los dos dígitos

El gobierno entrante debe anticiparse en anunciar los aspectos principales de su estrategia para enfrentar la galopante inflación que golpea a los más pobres. La semana pasada el Dane publicó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de junio pasado que muestran que, después de una moderación momentánea en mayo, la variación anual repuntó a 9,67 por ciento, la más alta en 22 años. En línea con una tendencia global que aqueja por igual a economías ricas y países emergentes, la inflación en Colombia va en camino directo a superar pronto los dos dígitos.



De hecho, ya el IPC superó el hito del 10 por ciento en nueve capitales del país, que incluyen Barranquilla (11 por ciento), Bucaramanga (10,45 por ciento) y Cúcuta (13,65 por ciento). Para los hogares clasificados como pobres y vulnerables la inflación anual en junio alcanzó el 11,14 y el 11,30 por ciento respectivamente. Es decir, una alta proporción de los colombianos ya está experimentando una variación en sus precios de prácticamente dos dígitos.



El panorama de las presiones inflacionarias tampoco augura una morigeración de la situación. La inflación anual en alimentos, que es el jalonador más fuerte de esta disparada, registró un 23,65 por ciento. Si bien productos agrícolas como las papas están dando muestras de ceder, otros productos alimenticios procesados como la leche sostienen la tendencia alcista.



Los servicios públicos, en especial energía eléctrica y gas, contribuyen asimismo con el alto costo de vida para las familias colombianas. La variación anual de la luz está en 19,63 por ciento, el gas en 14,53 por ciento y el IPC de energéticos, en 13,66 por ciento. Si a lo anterior le sumamos los arrendamientos, el transporte urbano y los productos y servicios de limpieza, vemos todos las disparadas en los frentes de gasto cotidiano que hoy sufren la gran mayoría de los hogares del país.



Estas tendencias llevan a analistas a estimar que en los meses siguientes la inflación y sus componentes continuará subiendo, con un cierre de fin de alto en un alto nivel. Lo anterior se traduce en mayor presión para que la junta directiva del Banco de la República mantenga, o quizás endurezca más, su política de alzas agresivas a las tasas de interés para tratar de controlar este fenómeno.



No sobra recordar el llamado al Emisor a considerar los efectos de estos incrementos sobre la dinámica de crecimiento de la economía. En especial, ahora que en el segundo semestre del año los nubarrones lucen cada vez más negros. Como se había anticipado, el plan del gobierno actual para mitigar la inflación no ha generado los resultados esperados. Medidas como la baja de aranceles a insumos y otros productos de la cadena agropecuaria no están diseñados para desatar consecuencias inmediatas.



Estas tendencias y perspectivas deben ratificarle al gobierno entrante la urgencia de atender la disparada de la inflación como una de las prioridades del arranque de la administración. Este tema de carácter urgente y que impacta la calidad de vida de todos los colombianos debe integrar, junto a las importantes reformas, la lista de asuntos presidenciales a abordar desde el día uno.



Más aún, el equipo económico del nuevo gobierno necesita no solo arrancar a diseñar una estrategia para abordar los altos precios y el galopante costo de vida, sino también anticiparse a anunciar algunos de sus aspectos principales. Las expectativas de cambio que hoy esperan buena parte de los ciudadanos de la primera administración de izquierda incluye tanto reformas estructurales como más empleo, menos pobreza y menor inflación.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda