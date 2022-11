Entre efectivas y adversas

La inflación disparada es hoy una de las urgencias socioeconómicas más sentidas de la población colombiana. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre pasado alcanzó en su variación anual el 12,22% y en el año corrido 10,86%, los índices más altos registrados en más de 22 años. En el caso de los hogares pobres, la inflación anual ya supera el 14%, jalonada por alimentos, alojamiento y servicios públicos.

Con estos niveles en el costo de vida no genera mayor sorpresa que las preocupaciones sobre la economía sean las principales para los ciudadanos de acuerdo a las más recientes encuestas. Angustias que se circunscriben en buena parte a los llamados asuntos de la ‘mesa de comedor’ como los precios de los productos y servicios básicos, la pérdida del poder adquisitivo y la sensación de que “todo está caro”. Hasta las recientes protestas de estudiantes de universidades de élite en Bogotá se relacionan con estos precios elevados.



En respuesta a esta situación las autoridades económicas lanzaron hace unos días un paquete de medidas para combatir la inflación. Dentro de estas decisiones se cuentan la desvinculación del aumento del salario mínimo del aumento de los precios de algunos productos, medidas para el control de precios de alimentos como reducción de aranceles y apoyo en compras de insumos, estabilización de los precios de la energía, mensajes unificados alrededor de políticas con potencial afectación a la tasa de cambio, aumentos en la gasolina para estabilizar el hueco del fondo de combustibles y la creación de un subsidio de medio millón de pesos para madres cabezas de familia.



En primer lugar, es bienvenida la reacción del Gobierno para intentar frenar la desbocada de los precios a los consumidores. Sin desconocer el importante componente externo y las presiones inflacionarias globales, los hogares colombianos necesitaban de un esfuerzo gubernamental, así el pronóstico de su éxito en el control del IPC sea reservado. En tránsito ya a un 2023, marcado por la desaceleración económica, cualquier acción con miras a mitigar esos duros choques a la capacidad de compra de los ciudadanos debe desplegarse de inmediato.



No obstante, una mirada más detallada a estas seis estrategias anti-inflación conducen a un balance mixto de sus respectivas capacidades y eficacias. Por ejemplo, la desindexación de algunos de los 204 renglones indexados hoy al salario mínimo podrá en principio ayudar a detener la inercia de la inflación y producir efectos positivos. Al mismo tiempo, los resultados de las medidas sectoriales, del agro e incluso sobre los precios de energía podrían no sentirse de manera inmediata y tomar su tiempo en mostrarse.



Las nuevas transferencias monetarias aliviarán en los hogares beneficiarios la pérdida de capacidad adquisitiva, más no morigerarán las presiones que derivan en el alza de precios de los productos básicos. Incluso algunos expertos vaticinan que podrían contribuir a esa alza por medio del consumo. En lo relativo a la tasa de cambio el margen de maniobra del Gobierno no es muy amplio y cobija el envío de señales positivas a los mercados acerca de su sostenibilidad fiscal y de la continuación de la explotación de hidrocarburos.



La batalla contra la inflación no puede cesar y necesita estar dentro de las prioridades económicas del gobierno Petro -así sea difícil de lograr y mostrar resultados en el corto plazo-. La vía de los subsidios a una parte de la población debe acompañarse de otros instrumentos que apunten a mitigar esas presiones. Es una tarea ingrata pero necesaria.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda