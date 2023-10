Equilibrio necesario

Los resultados de los comicios regionales del pasado domingo no sólo constituyen una reconfiguración del mapa político del país sino también envían un rotundo mensaje al Gobierno Nacional sobre su estilo y su agenda.



Si bien las elecciones de alcaldes y gobernadores responden tradicionalmente a dinámicas locales, la abierta intervención del presidente de la República, Gustavo Petro, en especial en Bogotá, convirtió la contienda en un plebiscito a su gestión.

Otro aspecto que ‘nacionalizó’ esta jornada electoral es el afán reformista de la Casa de Nariño que ha planteado a la sociedad colombiana transformaciones tan drásticas que requieren permanente validación en las urnas, así sean regionales.



La derrota del petrismo tiene distintas manifestaciones, unas más directas que otras. En primer lugar, está el fracaso del tercer lugar del ex senador, Gustavo Bolívar, en la carrera a la alcaldía de Bogotá.



El presidente Petro lanzó sus movilizaciones en la capital y viajó a China con la intención de modificar el proyecto de la primera línea del metro. La respuesta de los votantes capitalinos a esta intromisión -que incluso habló de un plebisicito sobre el futuro de esta obra de infraestructura- fue tan sonora con la victoria del alcalde electo, Carlos Fernando Galán y el segundo lugar de Juan Daniel Oviedo que se escuchó hasta Beijing.



El Distrito Capital, bastión petrista y ciudad de izquierda, declaró con sus mayorías autonomía frente a la Presidencia y se espera que el Ejecutivo entienda ese respaldo ciudadano al proyecto que se desarrolla actualmente.



Segundo, ni la Casa de Nariño ni los bloques políticos lograron sostener las victorias regionales que protagonizaron en las elecciones parlamentarias y presidenciales del año pasado. Los ganadores en las alcaldías de Bogotá, Medellín, Barranquilla y Cali no pertenecen a partidos afines al Pacto Histórico y en temas como movilidad, seguridad y respeto institucional han chocado abiertamente con el Gobierno Nacional.



En otras palabras, el histórico viraje de la sociedad colombiana hacia la izquierda del espectro ideológico no pudo mantenerse en términos de respaldo mayoritario en las urnas.



Tercero, los votos no es lo único que el bloque gobiernista fue incapaz de proteger en los recientes comicios. La temporada electoral estuvo caracterizada por varios temas como el deterioro de la seguridad y, en el caso de grandes capitales, la movilidad y las obras.



Los asuntos que preocupan a la administración Petro como la lucha contra el cambio climático o los esfuerzos de la llamada ‘Paz Total’ no se convirtieron en los dinamizadores de los debates de campaña en las principales regiones del país. Es decir, el Gobierno perdió la oportunidad de trasladar su agenda prioritaria a los territorios.



Un cuarto aspecto tiene que ver con los ganadores de la jornada del domingo. El hecho de que las urnas ‘castigaran’ al presidente Petro no significa automáticamente que las elecciones hayan constituido una victoria de sus opositores. El rechazo a la Casa de Nariño- motivado además por la falta de resultados tangibles- terminó leyéndose como un giro hacia un discurso más centrista: menos ideologizado y más pragmático, centrado en soluciones, respetuoso de las instituciones, sintonizado con la deuda social y orientado a convocar y no a fragmentar.



La mayoría de los alcaldes de las grandes capitales enfrentan entonces el reto de construir unas relaciones con el Gobierno Nacional a partir de enero próximo que les permitan materializar esa agenda de centro, en medio de la desaceleración de la economía y con un margen estrecho para aprender y ejecutar. No será una tarea fácil.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

@pachomiranda