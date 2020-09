Esta lucha continúa

Tras 160 días de cuarentenas, en sus diversas formas y estilos, Colombia amanece hoy bajo una nueva fase en la lucha contra el coronavirus, centrada en el aislamiento individual y no colectivo.



Esta etapa implica, para casi todos los efectos, una reapertura tanto de la economía como de muchas actividades sociales. El Gobierno Nacional solo contempla tres excepciones: eventos públicos masivos, bares y discotecas, y el consumo de alcohol y espacios públicos.



En otras palabras, como lo expresamos en este mismo espacio hace pocos días, el fin del confinamiento nacional -uno de los más largos del mundo con más de cinco meses- implica que los ciudadanos tendrán que ejercer un mayor autocuidado, cumplir con más exigencia los protocolos sanitarios y reforzar su responsabilidad individual.



La decisión trascendental de reabrir la sociedad colombiana se toma ante el mejoramiento de la mayoría de indicadores de seguimiento de la pandemia. Es cierto que los 160 días de cuarentena sirvieron para aumentar casi en 4 mil las camas de cuidados intensivos.



Además, el ritmo de duplicación de los casos ha venido ralentizándose, así como los contagiados por infectado han pasado de 2,28 a finales de marzo a 1,1 con corte al 29 de agosto. La ocupación de las Unidades de Cuidado Intensivo también ha cedido, aún en las ciudades con recientes porcentajes críticos mientras que la proporción de recuperados está en el 74 por ciento.



También es justo reconocer que la reapertura se decreta ante el desastroso impacto de los confinamientos sobre la economía y el bienestar de millones de compatriotas. Durante la cuarentena no solo el PIB experimentó una contracción de niveles nunca vistos antes en la historia económica -15, 7 por ciento en el segundo semestre del año- sino también se han destruido 4,2 millones puestos de trabajo. La tasa de desempleo nacional correspondiente a julio llegó al 20,2 por ciento, como lo publicó ayer el Dane.



Sin dejar de reconocer los avances gubernamentales en materia del ritmo de la propagación del virus y la preparación del sistema de salud, Colombia entra a esta fase de reapertura con más de 134 mil casos activos y casi 20 mil fallecidos.



Si las experiencias de reapertura de otros países son de alguna indicación, es probable que el retorno de actividades sociales y económicas aumente los casos de contagio. Por ejemplo, España, que terminó su cuarentena en junio, está actualmente experimentando un alarmante empeoramiento de la situación, movido por los jóvenes en fiestas y por reuniones familiares.



Es perentorio que todos los colombianos reciban la reapertura con la mayor cautela. Al entusiasmo colectivo por la posibilidad de salir de este largo encierro, debe acompañarlo el recuerdo de las mínimas medidas de protección. Ahora más que nunca ganan importancia las herramientas individuales contra el coronavirus: uso de tapabocas, lavado de mando y distanciamiento social.



En materia de sectores económicos, es pertinente mantener presente que reabrir no se traduce automáticamente en recuperarse. Al contrario, las restricciones, que seguirán en municipios con alta afectación de covid y el cumplimiento de los protocolos sanitarios tendrán un impacto en la capacidad de los negocios de reanudar sus operaciones.



El énfasis en el aislamiento y la prevención individual no debe significar que sobre los hombros de los ciudadanos queda todo el manejo de la pandemia. El Gobierno Nacional no puede perder el esfuerzo ganado con respecto a las pruebas y reforzar el rastreo de los casos y el aislamiento selectivo. Pero, sobre todo, Colombia no puede olvidar que el coronavirus no ha sido vencido y sigue afuera cobrando víctimas.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda