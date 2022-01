Falta de confianza

Un recientemente publicado estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) identifica la confianza como el problema más urgente -y menos abordado- que enfrenta América Latina. El informe del organismo multilateral reitera que nueve de cada diez latinoamericanos no confía en el prójimo y que los lazos de confianza entre el Gobierno y demás instituciones estatales, las empresas y las personas son cruciales para el buen funcionamiento de la sociedad, incluyendo un desempeño eficiente de la economía.

Entendida la confianza por el BID como la “creencia en que los otros no actuarán de manera oportunista”, su ausencia desata una amplia gama de efectos indeseables desde el debilitamiento de la cohesión hasta la negativa en pagar impuestos, pasando por el aumento de la informalidad y el deterioro de la seguridad.



Si bien el reporte explora las implicaciones de la baja confianza en las relaciones entre los ciudadanos, el Gobierno y otras instituciones, el análisis sobre las consecuencias en la economía y las empresas amerita comentarse y discutirse. De hecho, los autores conectan la crisis institucional, que por ya muchos años ha aquejado a las entidades públicas, con los también preocupantes índices registrados por las empresas y los empresarios.



La confianza es definida como la “fe en la honestidad, la fiabilidad y buena voluntad de los demás”. En las relaciones del sector privado con el Gobierno y los ciudadanos, esta fe se refleja, por ejemplo, en la confianza del pago de los salarios y las obligaciones con los empleados, en el seguimiento de las normas en los bienes y servicios y en el cumplimiento de las promesas de valor a clientes, proveedores y accionistas.



Como lo identifica el informe, en un escenario de alta desconfianza entre el Gobierno, los empresarios y los ciudadanos, aumenta las regulaciones estatales excesivas, los costos de transacción y de los contratos y las inversiones fluirán en un marco estable de tributación y reglas del juego. Ambientes con poca confianza de las personas en el comportamiento empresariales engendran llamados ciudadanos a la intervención estatal, a la restricción de las libertades económicas y a decisiones ineficientes de inversionistas y de los administradores de las compañías.



Los empresarios no se salvan de la crisis institu- cional en Amé- rica Latina. Más transparencia, sanción social y mejor comuni- cación, entre las primeras tareas

Distintas encuestas reflejan que, al menos en el caso de Colombia, el sector privado no ha experimentado los deterioros sistemáticos de imagen de otras instituciones en medio de la pandemia. Aunque con unas caídas recientes ante el aumento de la retórica y el populismo anti-empresarial de sectores poderosos en campaña presidencial, la más reciente medición de Invamer registra que el 53 por ciento de los colombianos tiene una opinión favorable de los empresarios- la misma de las Fuerzas Militares o de la Iglesia Católica.



Esta lectura mayoritariamente positiva del accionar del sector privado en la crisis económica no implica que los efectos de la desconfianza institucional que identifica el BID no apliquen para Colombia. Ya candidatos presidenciales y mandatarios locales han caído en la tentación de convertir a los empresarios en los “enemigos” para amasar mayor poder político.



Desde el lado de las empresas -en especial las grandes- desconocer la problemática es el primer paso para agravar la situación. Una mayor transparencia desde las compañías sobre sus acciones ante sus grupos de interés, accionistas, comunidades, proveedores y clientes solidifican la confianza. Asimismo, una mejor y más efectiva comunicación de sus decisiones y sus impactos -alrededor de temas sociales, ambientales y de gobernanza- será un grano de arena para elevar esa fe, hoy perdida y con altos costos.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda