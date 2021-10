¿Falta de productos?

Las expectativas de una dinámica positiva de ventas en la temporada de fin de año son altas para los comerciantes del país. Los tres días sin IVA que arrancan el próximo jueves 28 de octubre, Halloween, Black Friday y la tradicional temporada navideña y de fin de año impulsarán a muchos colombianos a comprar todo tipo de productos, adquirir servicios y gastar con mayor tranquilidad y menos temor que en lo corrido de este 2021.

Uno de los termómetros del ritmo de la reactivación de la economía colombiana es precisamente tanto el desempeño de sectores tan cruciales como el comercio minorista como los indicadores de confianza de empresarios y de los consumidores.



Los más recientes reportes en ambos frentes señalan razones para el optimismo. No obstante, la semana pasada, el gremio de los comerciantes y el propio Gobierno por medio del Ministerio de Comercio reconocieron que, en algunas gamas y categorías de productos, podrían presentar una baja disponibilidad de inventarios.



La advertencia de Fenalco identifica los productos tecnológicos y electrodomésticos como aquellos que podrían sufrir esta escasez, en especial si la demanda del primer día sin IVA resulta ser muy grande.



Esto es, teléfonos celulares, portátiles, computadores de escritorio, tabletas, televisores y otros electrodomésticos menores. Es clave recordar que no se trata de una situación de desabastecimiento sino más bien del resultado de unas fuerzas del comercio global que se salen del control de los comerciantes locales.



Durante todo este año el proceso de reactivación de la economía mundial ha venido experimentando un encarecimiento de los costos de las materias primas- por ejemplo, el aluminio, y una escasez de los insumos para la manufactura industrial como chips.



A lo anterior se añade la llamada ‘crisis de los contenedores’, es decir, los altos precios de los fletes marítimos que transportan los productos alrededor del planeta. Todo esto cobijado en las severas disrupciones en las cadenas globales de suministro de estas industrias manufactureras, generadas por los impactos de la covid-19 y de la variante delta.



Este es el entorno de precios y de inventarios en el que se desarrollarán los tres días sin IVA de aquí a fin de año. Aciertan el gremio de los comerciantes y la ministra de Comercio, María Ximena Lombana, al lanzar estas advertencias a los consumidores colombianos y en hacer pedagogía no solo sobre las causas de esta situación sino también sobre los tipos de productos y categorías a las que impacta.



Aún con el incentivo de no tener el IVA y con una tasa de cambio alta para los importados, los precios están en tendencia alcista.



Un sondeo de este diario con algunas marcas y grandes cadenas reveló el esfuerzo que estas empresas y establecimiento están desplegando para contar con un abastecimiento suficiente para enfrentar la demanda de esta seguidilla de fechas comerciales.



Demandas como las de computadores y otros accesorios para la conectividad digital que la propia pandemia ha estimulado por la rápida digitalización, el trabajo en casa, el estudio remoto, entre otros efectos.



Esta oportuna advertencia no debería descarrilar el esperado tren de compras y gastos que los consumidores colombianos impulsarán en las intensas semanas comerciales que le quedan al año. La “ola de optimismo” que ha generado la dinámica de reactivación económica debe traducirse en mantener el repunte en el tramo final de 2021. Eso sí, no será fácil esquivar los precios altos y la escasez en algunos productos.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda