Fiestas reactivadas

Esta noche millones de hogares colombianos celebrarán una Navidad en un entorno muy diferente al del año pasado. Hace doce meses, si bien los confinamientos generalizados del inicio de la pandemia se habían levantado para las festividades de fin de año, seguían presentes sus impactos en las familias, los sectores de entretenimiento, viajes y ocio estaban prácticamente cerrados, y la incertidumbre ante el futuro dominaba el ánimo nacional.



Este 2021, año de la reactivación de la economía, concluye con una temporada decembrina caracterizada por una positiva percepción de los empresarios, unas proyecciones optimistas sobre el crecimiento del PIB que bordea los dos dígitos y un impulso palpable a las ventas del comercio -días sin Iva incluidos-. La gran mayoría de actividades productivas ha regresado a los niveles previos a la irrupción del coronavirus mientras que los líderes empresariales del país sacan lecciones alrededor de la flexibilidad, la logística y la digitalización.



Los colombianos asimismo están experimentando unas fiestas navideñas reactivadas. El contraste con el 2020 no puede ser mayor. La reapertura total de la economía se ha traducido en centros comerciales limitaciones de aforos, así como el levantamiento de restricciones en restaurantes, bares, discotecas, cines y conciertos. Volvieron también las despedidas de las empresas y eventos sociales similares.



A esto se añaden el dinamismo de la cadena de turismo, viajes y hoteles, en especial en los destinos más apetecidos por los colombianos como Cartagena. De acuerdo al Ministerio de Comercio el PIB de hospedajes y comidas terminaría en más del 93 por ciento del nivel registrado en 2019. El ambiente de fin de año se respira en las calles y en las casas del país. La vacunación, la reapertura y el retorno de los viajes ha facilitado, tanto desde lo económico como desde la tranquilidad, el reencuentro de las familias tras meses de separación. A la reactivación de la economía se le suma la del espíritu y la confianza. No obstante, no se pueden olvidar los hogares colombianos que, por diversas razones, se encuentran rezagados en esta senda de la recuperación. Por ejemplo, la brecha de puestos de trabajo en comparación con 2019 sigue superando los 600 mil mientras que la mayoría de empleo creado en la reactivación ha sido desde la informalidad. La “geografía” de la vacunación en el país sigue reflejando inequidades: en departamentos como Atlántico, Valle del Cauca y otros más los esquemas completos no superan el 50 por ciento.



Millones de niños, niñas y adolescentes no gozaron de ninguna experiencia educativa presencial durante el 2021 y completaron dos años con las puertas de sus colegios cerradas para ellos con irrecuperables consecuencias en sus procesos de aprendizaje y desarrollo sicosocial. Decenas de miles de medianas, pequeñas y microempresas han enfrentado una reactivación de sus actividades más lenta que compañías de mayor tamaño por limitaciones en su digitalización, difícil acceso a créditos y a inclusión financiera y, más reciente, impactos de los altos costos de insumos y materias primas.



En el cierre del año de la reactivación también se perciben varios nubarrones en el horizonte que amenazan el arranque del 2022. Por mencionar solo dos están la creciente inflación y la variante ómicron. La disparada de precios seguirá golpeando los bolsillos de los hogares pobres y vulnerables y minando los beneficios de la reactivación para esa población. Mientras la ómicron ha generado restricciones en algunas economías europeas y frenado el ritmo de reactivación de otros países ricos, el choque en Colombia aún está por sentirse y se experimentará ya el año entrante. Gracias a los lectores por acompañar este espacio editorial durante el 2021. Nuestra edición impresa regresa el próximo martes 4 de enero.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda