Foco en la informalidad

Ayer el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) publicó el reporte sobre la medición de la informalidad en el mercado laboral, correspondiente al trimestre móvil septiembre-noviembre de 2023.

En el total nacional la proporción de los trabajadores informales registró un 55,5 por ciento, esto es, 2,5 puntos porcentuales menos que en el mismo período del año 2022.



Mientras que en las 13 ciudades principales y áreas metropolitanas la informalidad laboral alcanzó un 41,5 por ciento, en las zonas rurales y los centros poblados más pequeños este porcentaje llegó al 83,8 por ciento.



En otras palabras, en cuanto a los trabajadores con cotizaciones a salud o a pensión o sin remuneración, la brecha que separa a las grandes capitales de las poblaciones rurales es de más del doble.



A esta diferencia hay que sumarles las amplias distancias que separan a las ciudades capitales en lo que refiere a las tasas de informalidad. Mientras en Sincelejo (Sucre) y Valledupar (Cesar) la población ocupada informal reporta 68,4 y 64,3 por ciento respectivamente, cierran el listado el área metropolitana de Manizales- con 32,4 por ciento- y Bogotá, D.C. con 32,2 por ciento.



Es decir, en la ciudad capital con mejor desempeño en este indicador del mercado laboral y con una economía dinámica y formalizada, prácticamente uno de cada tres trabajadores ocupados está en condición de informalidad.



Esta fotografía de la informalidad laboral –la más actualizada de acuerdo a la organización estadística– ratifica la necesidad y la urgencia de abordar esta problemática en el proyecto de ley de la reforma laboral que transita en el Congreso de la República.



Cualquier ajuste o adaptación de las normas que rigen el mercado del trabajo en Colombia no puede darse el lujo de dejar a un lado las medidas para reducir estas altas tasas de empleo informal.



La economía colombiana no produce, en términos de los puestos de trabajo, ni la cantidad demandada ni la calidad requerida. Estos niveles registrados de informalidad no solo impiden a la mayoría de los trabajadores los mínimos aspectos de la protección social, sino también dividen la población ocupada en una minoría con seguridad y formalidad y una mayoría que carece de las mismas.



Ni hablar de las consecuencias que genera un mercado del trabajo con estas ‘distorsiones’ en cuanto a acceso a la formalidad se refiere. Los aumentos en el salario mínimo, por ejemplo, como el recientemente decretado por el Gobierno Nacional, impactan a los informales al encarecer los costos asociados a la contratación por la mínima remuneración.



Sin los aportes y las cotizaciones de los millones de trabajadores informales, los sistemas de salud y de pensiones enfrentarán permanentes y estructurales dificultades financieras ante los costos de los beneficios y los servicios. No se encuentra un argumento por medio del cual un gobierno aspire a reformar las reglas laborales, sin un abordaje exhaustivo de una problemática tan aguda como la informalidad.



Lo más complicado es que, si bien la reactivación económica de la post-pandemia impulsó la formalización en algunos sectores productivos, el crecimiento registrado tras el choque del covid-19 no se trasladó en un descenso sustancial de la informalidad. Y ahora que la economía está inmersa en la desaceleración, avances en la formalización laboral se dificultan aún más.



En conclusión, todavía hay una oportunidad para que Gobierno Nacional, Congreso y empresarios discutan medidas orientadas tanto a crear más puestos de trabajo como a incentivar una mayor formalidad laboral.





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda