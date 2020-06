Ayudas para los pequeños

El pasado sábado 27 de junio el mundo celebró el Día Internacional de las Medianas, Pequeñas y Micro Empresas.



No solo en Colombia sino en el resto del mundo los negocios de estos tamaños son cruciales para el estado saludable de la economía y la generación de empleo e ingresos para la población.



No solo en Colombia sino en el resto del mundo las mipymes, medianas, pequeñas y microempresas han sido impactadas con dureza por el choque económico dejado por la pandemia.



La irrupción del coronavirus ha sacudido a la economía colombiana por todos los lados y reducido la actividad productiva de empresas de todos los tamaños. De hecho, la encuesta del mes de abril de Acopi, el gremio de las mipymes, mostraba que dos tercios de estas empresas habían reducido sus ingresos en más del 75 por ciento.



Los impactos no se limitan a las ventas. Otra encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá, que cubre la capital de la República y 59 municipios de Cundinamarca, registra que el 52 por ciento de las mipymes redujo horas de trabajo y un 16 por ciento, trabajadores.



Cualquier plan de reactivación económica necesita incluir iniciativas y medidas específicamente orientadas a salvar medianas, pequeñas y microempresas de la quiebra y proteger los puestos de trabajo que generan.



De acuerdo a la Encuesta de Micronegocios del Dane del año pasado, existen en el país unos 5,9 millones de establecimientos con máximo 9 personas ocupadas. Si bien la mayoría son negocios de una persona, en su totalidad alcanzan a ocupar unas 8,3 millones de personas.



No se necesita más que recoger el corredor comercial de cualquier barrio del país para sentir en vivo y en directo la masacre de pequeños y micronegocios. Abundan los locales vacíos, los letreros de “Se Arrienda” y los avisos de liquidación, que representan no solo los sueños de cientos de miles de emprendedores, sino también el desgarre del tejido empresarial por sus hilos más débiles.



El momento de tender la mano a las mipymes es ahora. La Gran Encuesta Pyme Anif ratifica la fuerte correlación del comportamiento de las pymes con el desempeño económico del país. La caída estimada del 5,5 por ciento del PIB arrasará con muchos emprendimientos, generando mucha más pobreza y quiebra, si no se focalizan esfuerzos hacia las debilidades estructurales de las mipymes.



Por ejemplo, el bajo acceso al financiamiento formal de pymes (42 por ciento entre 2006 y 2019 según Anif) y microempresas ( 20 por ciento en 2019) se está reproduciendo en las dificultades de estos negocios en recibir las ayudas y los subsidios del Gobierno Nacional.



Mientras la encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá muestra que el 52 por ciento de las mipymes regionales no ha encontrado apoyo, la de Acopi de mayo pasado reporta que el 55 por ciento de los empresario que solicitaron subsidios no habían recibido respuesta al cierre de ese instrumento.



Con corte al 18 de junio, en la línea de apoyo para pago de nóminas en las microempresas, solo se había desembolsado menos del uno por ciento de cupo. No solo hay dificultades para pequeños, y especialmente microempresarios, en acceder a los requisitos para subsidios- en buena parte por la informalidad- sino también temor por adquirir deudas.



Antes de que golpeara la pandemia las mipymes ya venían con grandes problemas en términos de financiación, formalización, eficiencia productiva e innovación. Esta crisis profunda abre un espacio para diseñar paquetes de ayudas y créditos especializados

para mipymes y orientados a atacar estas dificultades.



El primer paso para el Gobierno Nacional es desplegar un esfuerzo adicional para que lleguen subsidios y alivios a las mipymes.