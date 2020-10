Más ritmo, más cuidado

En las últimas dos semanas dos tendencias en dirección contraria se han venido consolidando en el país que marcarán el fin de este 2020 y el principio de 2021.

Se trata tanto de las señales positivas de reactivación de la economía que se han venido registrando en distintos indicadores así como el preocupante repunte en los casos de coronavirus a nivel nacional.



Estas dos tendencias, si bien no son absolutas y cada una tiene sus matices, ratifican el desafío de desplegar de manera simultánea la reapertura de las actividades económicas y la lucha contra la pandemia que sigue presente.



Las autoridades sanitarias han identificado el período entre finales de julio y principios de agosto como el momento en que Colombia habría alcanzado el llamado “pico”. Lo cierto es que durante agosto y septiembre los casos diarios de coronavirus en promedio descendieron de 10.310 a 8,749. De hecho, en la última semana de septiembre ese número bajó a 6. 485.



No obstante, en el mes de octubre el ritmo de contagios diarios a nivel nacional ha venido aumentando. Mientras Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla registran subidas en sus casos, otras regiones del país como el Eje Cafetero, Cúcuta y Neiva transitan hacia su “pico” regional.



Si bien la pandemia se desarrolla a un ritmo distinto en cada región, los retos sanitarios que trae la reapertura nacional son los mismos para todo el territorio nacional: un mayor autocuidado individual y la promoción colectiva de protocolos de protección en comercios, industrias y espacios públicos.



Más que hablar de “rebrotes” o de “segundas olas”, estos repuntes de contagios no solo deben ser monitoreados con cuidado sino también confirman el papel crucial del rastreo y la detección en esta fase de pandemia en medio de la reactivación.



La heterogeneidad caracteriza tanto el mapa sanitario de la pandemia como el ritmo en que la economía está reaccionando a la fase actual de reapertura. Indicadores tanto de actividad como de confianza reflejan que la reactivación es una realidad tangible para hogares y empresas.



El sector comercial, las industrias y los consumidores muestran mejoras en su confianza y percepción hacia el futuro, de acuerdo a las encuestas de Fedesarrollo. Los niveles de desempleo- si bien siguen muy altos- están reaccionando positivamente al proceso de reactivación. De acuerdo a cálculos de Anif, mientras en abril los ingresos de los hogares cayeron 5,7 billones de pesos, en agosto el monto fue de 2,6 billones.



Sin embargo, estas señales económicas alentadoras, al igual que las de la salud pública, deben contrastarse tanto con la incertidumbre general como con la lentitud en la recuperación de varios sectores.



Por ejemplo, la cadena de turismo y viajes así como el entretenimiento siguen muy golpeados. La reapertura casi total de actividades a partir del primero de septiembre ha permitido que los clientes regresen a centros comerciales y pasajeros a los aviones, pero el choque a la demanda continúa preocupando.



En la semana de receso, que terminó ayer, los colombianos retornaron a los viajes en carretera y los destinos turísticos volvieron a recibir visitantes. Los balances de esos días ayudarán a dimensionar ese “nuevo turismo” y qué tanto se recuperan los hoteles, aerolíneas y demás eslabones de esa cadena.



Otro sector que preocupa es el de las pymes y microempresas, para quienes las ayudas gubernamentales se han demorado en llegar. Dentro de esa heterogeneidad de la reactivación, los más pequeños son los más impactados y sus puestos de trabajo en riesgo. No se puede cantar victoria, mucho menos el Gobierno. A la economía le falta ritmo y a la pandemia, más autocuidado y cumplimiento de los protocolos.