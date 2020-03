Regresa el Congreso

Hoy se reanudan de manera oficial las sesiones del Congreso de la República. Literalmente el mundo y el país cambiaron de prioridades y de preocupaciones desde diciembre pasado.

Hace poco menos de tres meses Colombia debatía sobre las masivas expresiones de descontento y movilización social y cómo responder a ellas no solo desde el Gobierno sino desde las empresas.



Hoy, si bien las corrientes subterráneas del malestar colectivo se mantienen así como el alto rechazo a la gestión presidencial, la confirmación de al menos 22 casos del coronavirus Covid-19 en territorio colombiano concentran la atención del Estado, las empresas y los hogares.



Más de una veintena de medidas han sido tomadas por el Gobierno nacional y otras adicionales por el Distrito Capital y otras ciudades que han restringido los viajeros y la migración, impulsado el trabajo en casa, informado sobre prevención y detección de síntomas, establecido paquetes de ayuda a turismo y aerolíneas, suspendido eventos masivos, entre otros.



Antes de la llegada de la pandemia, mucha agua pasó por debajo del puente político en estos tres meses. Dos hechos a destacar y que afectarán las sesiones parlamentarias que hoy arrancan: el nuevo acuerdo político entre la Casa de Nariño y Cambio Radical y el proceso de la Conversación Nacional.



El Gobierno pactó con Cambio Radical y abrió la participación partidista con un cambio ministerial en las carteras de Salud, Trabajo y Agricultura. Este acuerdo político enfrentará su prueba de fuego no solo en la radicación de proyectos de ley –por ejemplo, la reforma a al Justicia– sino en la consecución de mayorías que agilicen el trámite parlamentarios de estas iniciativas. El principal reto de la entrante Ministra del Interior, Alicia Arango, es la materialización del acuerdo a través de mayorías sólidas.

La Conversación Nacional, proceso con el cual la Casa de Nariño buscó tramitar el descontento de las protestas de noviembre pasado, debe en teoría generar propuestas de proyectos de ley en temas de educación, ambiente y jóvenes.



Dentro de la agenda con la que el gobierno Duque estrenaría sus mayorías están reformas a la Justicia, la política, al sistema electoral- que podría entrar en julio-, la reglamentación al Sistema General de Regalías, la conciliación de los pliegos tipo, la reforma a la consulta previa, la reglamentación de las aplicaciones móviles de transporte y la llamada reforma a la protección a la vejez, entre otros.



Dentro de la agenda legislativa que ya hace tránsito en el Legislativo hay como mínimo 24 proyectos de ley, identificados en un informe de la Andi. La mayoría de esas iniciativas pertenecen al ámbito laboral como por ejemplo la prima legal para la canasta familiar y la reducción de la jornada laboral.



El trámite legislativo no debe detenerse pero la discusión de estos proyectos de ley, y otros en materia comercial y ambiental, debe incluir y ponderar el momento de incertidumbre económico que Colombia atraviesa por la pandemia del coronavirus.

Será inevitable asimismo que las fuerzas de oposición ejerzan el legítimo control político sobre las decisiones del Gobierno. No obstante, los ojos de la sociedad estarán sobre el Congreso y sus miembros frente a las decisiones que deberán tomar para eventualmente brindarle al Ejecutivo más herramientas en la lucha contra el Covid-19.



La situación en la que la crisis del coronavirus está poniendo a la economía y sus principales variables –como precio del petróleo, tasa de cambio, choque al comercio global y reducción en la demanda– es excepcional y en algunos aspectos sin precedentes. Si el Gobierno necesita ayuda del Congreso para desplegar un mejor combate contra la pandemia, será momento para la unión.