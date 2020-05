Una hoja de ruta más clara

Menos de dos semanas de restricciones sociales por el coronavirus en el mes de marzo le costaron a la economía colombiana una caída de casi dos puntos porcentuales de crecimiento en comparación con el primer trimestre del año pasado.

La cuota inicial de las primeras medidas de confinamiento y el cierre de algunas actividades fue mucho más alta de lo esperado. El impacto del petróleo, la continuación de la crisis de la construcción y la intempestiva parálisis del entretenimiento y la recreación redujeron casi un punto porcentual al PIB.



Si bien ya estaba pronosticado, este dato marca el fin de la agenda de reactivación del gobierno Duque que por cinco trimestres impulsó una senda positiva de crecimiento. Asimismo, la medición oficial de este brutal freno de mano debe zanjar de una vez por todas la falsa disyuntiva entre salud y economía, o entre izquierda y derecha, que algunos dirigentes políticos siguen promoviendo.



Si esa reducción no responde ni siquiera a un mes entero de cuarentena obligatoria, los 55 días que lleva el país se traducirán en un desplome mucho más severo. Algunas proyecciones hablan de una contracción del 5 por ciento y llegan hasta el 13 por ciento. En palabras del viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, “el segundo trimestre probablemente será el peor resultado de la historia en materia de crecimiento económico”.



En otras palabras, el objetivo central de la agenda económica del Gobierno de ser mitigar lo máximo posible el hundimiento de la economía para que las estimaciones del peor desempeño del siglo no se cumplan. Una parte vital de esa agenda debe dirimir la disyuntiva de reabrir sectores y actividades mientras se mantiene bajo control la propagación de la covid-19 y su presión sobre la red hospitalaria.



De hecho, lo que ya ha venido implementando la Casa de Nariño es una reapertura de algunos sectores, con la llave de la gradualidad en manos de los gobernantes locales. No obstante, la coordinación intergubernamental puede mejorar mucho más tanto en la velocidad de la reactivación en varias ciudades como en la respuesta de salud pública a casos críticos como los del Amazonas.



En el transcurso de esta semana el Gobierno Nacional tendrá que anunciar los siguientes pasos tanto para el desconfinamiento social como para la reactivación económica como en la manejo sanitario de la pandemia. Sería clave que el Ejecutivo detallara una hoja de ruta más integral que cobije las acciones y los planes para un período más amplio.



La estrategia gubernamental de aplicar extensiones de dos o tres semanas a a la cuarentena e ir evaluando se ha venido agotando al igual que el impacto de las intervenciones televisivas diarias del presidente Duque. Con cada vez más personas en la calle y más actividades regresando, pasó el tiempo del encierro general y llegó el del confinamiento selectivo, la detección y el rastreo tecnológico y el máximo uso del teletrabajo.



Hace falta que el Gobierno expida un cronograma mucho más preciso para el reintegro de muchas actividades económicas con fechas precisas que pongan fin a la incertidumbre. Italia, por ejemplo, abre a partir de hoy tiendas y atracciones turísticas y Francia, alguna s de sus escuelas.



Con unos días claros para la reapertura de los colegios, las universidades, los aeropuertos y otros subsectores comerciales, con los protocolos sanitarios, estas empresas podrán tomar decisiones más ciertas sobre empleos y gastos.



Esta semana le da a la Casa de Nariño una oportunidad para redefinir la siguiente fase de la lucha contra la pandemia: una nueva narrativa que sustituya el “Quédate en Casa”, mejor coordinación con las regiones y un plan detallado de la reapertura económica.