Fronteras del crédito

Dentro de los variados temas que se discutieron en la recién celebrada Convención Bancaria, uno de los más llamativos -y crucial en las tendencias de futuro de la banca colombiana- es el acceso al crédito a las empresas más pequeñas.

Tanto en varios paneles especializados como en los discursos del presidente de Asobancaria, Hernando José Gómez, y del presidente de la República Gustavo Petro, salió a colación la necesidad de profundizar la llegada de recursos financieros a sectores que hoy no los tienen.



El panorama de los negocios más pequeños del país es paradójico. Si bien son 5,7 millones en datos oficiales del Dane y generan más de 7,7 millones de empleos, el 61% reporta los ahorros personales como la fuente para financiar su emprendimiento. Tan solo el 9,5% - poco más de medio millón- registra un crédito bancario como la base de financiación de sus negocios.



En palabras de Hernando José Gómez, “las mipymes, que representan el 99,7% de las empresas del país y generan cerca del 78% de los empleos en Colombia, hoy necesitan más facilidades para acceder al crédito formal”. Una idea similar expresó el primer mandatario en sus palabras al referirse a “hasta ahora el mundo financiero apenas si toca esos mundos: el sector campesino, el sector de la economía popular”.



Lo cierto es que hay un universo amplio de actividad productiva en Colombia, una buena parte informal, en mora de medidas efectivas y directas en materia de inclusión financiera. Todo esto a pesar del esfuerzo de muchos años de las instituciones de microfinanzas que atienden asimismo a estos segmentos de la población. Los avances que muestran los informes anuales sobre el acceso y el uso de productos del sector financiero por los ciudadanos no se trasladan automáticamente al mundo de los negocios y las microempresas. De acuerdo a un estudio de la firma Inclusión, solo 18% de los negocios más pequeños piden crédito y quienes lo tienen formal, mejoran su desempeño medido por valor agregado y por ventas.



El informe de la facultad de Economía de la universidad Eafit muestra un escenario de complejas barreras: los problemas de información, informalidad, garantías del crédito, conocimientos financieros y altos costos, entre otros. Al final, las empresas más pequeñas encaran serias dificultades para crecer y mejorar su competitividad por falta de acceso al crédito formal.



El sector financiero, de la mano de la tecnología y otros factores, ha experimentado en años recientes una tendencia de profundización en la inclusión de ciudadanos, y en menor medida, de emprendimientos. Sin embargo, a la hora de aumentar los recursos crediticios que se destinan a los más pequeños, e incluso informales, todavía hay trabajo por hacer desde el Gobierno, bancos, microfinanzas, desarrolladores tecnológicos, Fondo Nacional de Garantías, academia y banca de desarrollo, entre otros.



Profundizar el crédito a quienes hoy ni siquiera lo contemplan no es una tarea fácil ni depende exclusivamente de la voluntad del sistema financiero. Se requiere mayor conocimiento e investigación sobre ese universo económicos de los pequeños, como los estudios de Inclusión y Eafit, así como esfuerzos en términos de garantías y de un mejor flujo de información que ayude a resolver esta carencia y reduzca riesgos para las entidades.



La banca es un motor de desarrollo para la economía y la sociedad colombianas. Romper estas fronteras del crédito es uno de los muchos frentes, como el digital o el sostenible, en los que el sistema bancario está conectado con la reducción de la pobreza y la promoción empresarial.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda