Futuro ‘remoto’

El pasado martes la compañía estadounidense WeWork se declaró oficialmente en bancarrota, cerrando una historia empresarial de auge y caída, que incluso fue material para una serie de streaming, documentales, podcasts y artículos de la prensa de negocios.

La start-up inmobiliaria, creada en 2010, alcanzó a convertirse en el emprendimiento mejor valorado de Estados Unidos -US47 mil millones hace tan solo cuatro años- y le ha representado al fondo Softbank una pérdida total de US$14 mil millones.



El fallido unicornio le apostó a un concepto de “oficina flexible” en el que ofrecía espacios de coworking a una generación de usuarios acostumbrados a formas alternativas de lugares de trabajo.



Agobiada por unos onerosos contratos de arrendamiento inmobiliario y víctima de los manejos irresponsables de su fundador Adam Neumann, WeWork se hundió en medio de una debacle del mercado de oficinas en Estados Unidos y Canadá. La empresa en América Latina ya informó que sus membresías, edificios y servicios en Argentina, Brasil, Chile, Colombia y México no se verán afectadas por la quiebra de la casa matriz.



Si bien la bancarrota de este gigante global del coworking responde tanto a decisiones internas como a un complejo entorno de negocios, esta noticia abre la oportunidad para revisar cómo se han venido consolidando formas alternativas de trabajo.



La irrupción de la pandemia del covid-19 introdujo, a la fuerza en la mayoría de los casos, alternativas como el teletrabajo, el trabajo desde casa y, en menor grado, los espacios de coworking, incluso en edificios residenciales.



Colombia no fue ajeno a esta tendencia que, con la mayoría de la fuerza laboral trabajando desde sus casas o ‘desde cualquier lugar’, empezó a vislumbrar un futuro con menos espacios para oficinas y con un dominio del trabajo remoto.



De hecho, una de las inequidades más agudas que destapó la crisis del coronavirus fue precisamente entre aquellos cuyas labores podían desarrollarse remotamente -como actividades financieras y administrativas- y quienes tenían que prestar sus servicios de forma presencial- atención en salud, industrias y servicios básicos.



Las empresas colombianas también se sumaron, junto a grandes corporaciones alrededor del mundo -y en especial en las economías desarrolladas- a ofrecer a sus empleados opciones para trabajar desde casa y en horarios con mayor flexibilidad. De acuerdo a la encuesta Pulso Social del Dane, en mayo del 2022, un 9,6% de los colombianos jefes de hogar manifestó haber trabajado remotamente: teletrabajo, trabajo en casa o modalidad virtual.



Cifras del Ministerio de las TIC en su estudio de penetración del trabajo a distancia en Colombia estiman que mientras en 2018 los teletrabajadores sumaban oficialmente 122.278, a fines de 2022 habían ascendido a 868.792. En conjunto, el teletrabajo, el trabajo en casa y el trabajo remoto cobijaban al inicio de este 2023 más de 1,55 millones de colombianos. No obstante, según Pulso Social, en marzo pasado el porcentaje de jefes de hogar en trabajo a distancia había ya descendido al 5,4%.



Al igual que grandes conglomerados tecnológicos como Meta, Amazon y Google, las compañías colombianas están reduciendo el alcance del trabajo virtual de sus empleados o simplemente exigiendo el retorno a la completa presencialidad.



Evidentemente, el supuesto ‘fin’ de las oficinas tradicionales no se presentó; sin embargo, sería un desperdicio enorme echar por la borda las valiosas lecciones sobre flexibilidad, productividad y balance del trabajo con la vida familiar que les dejó a las empresas colombianos estos tres años pos-covid.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

X: @pachomiranda