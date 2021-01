Ganancias vs. propósito

La pandemia del coronavirus transformó en virtual la tradicional cita anual del Foro Económico Mundial (WEF) en la ciudad suiza de Davos.



Dentro de los temas centrales de la agenda del reconocido evento, que congrega mandatarios, presidentes de empresas, analistas económicos, están la recuperación global tras la crisis sanitaria y los desafíos ambientales del cambio climático.

En paralelo con estas temáticas, la cumbre de Davos le abrió espacio a uno de los debates más intensos dentro del mundo empresarial en años recientes. Se trata de la discusión acerca del papel del empresariado - y del propio capitalismo- dentro de la sociedad contemporánea.



De hecho, el fundador y director ejecutivo del Foro, Klaus Schwab, lanzó ayer un libro que recoge y desarrolla la idea de un capitalimo de grupos de interés- “stakeholder capitalism” en inglés- como sustituto del capitalismo tradicional de los accionistas- “shareholder capitalism”.



La idea central de este “modelo” es que las compañías atiendan en sus objetivos y propósitos no solo a las utilidades de sus dueños sino también al resto de partes interesadas: proveedores, empleados, comunidades, ambiente, Gobierno.



Por décadas las empresas han seguido la llamada “doctrina Friedman”, por el Premio Nobel de Economía Milton Friedman: “el único propósito social de las compañías es aumentar sus ganancias”. Así, el rol del empresariado en beneficio de la sociedad se concentra en generar mayores utilidades a los dueños de las empresas.



No obstante, por años esta idea ha sido combatida desde distintos frentes como el de, por ejemplo, la responsabilidad social corporativa o los compromisos empresariales con la sostenibilidad.



Las distintas crisis económicas han resaltado la necesidad de que las empresas, en especial las más grandes y esparcidas por el globo, incluyan otro tipo de objetivos dentro de sus misiones corporativas. Objetivos alrededor de temas sociales, ambientales o de gobernanza corporativa (ESG por sus siglas en inglés).



De hecho, en años recientes, distintos fondos globales de inversión han empezado a incorporar criterios ESG para guiar las decisiones de a dónde destinar sus capitales.

La irrupción de la pandemia ha activado el debate del capitalismo de las partes interesadas desde los críticos y los defensores. Para estos últimos el covid-19 es una coyuntura tan poderosa que alterará las reglas del juego entre las empresas y la sociedad.



Para los opositores de esta tendencia, el impacto de la pandemia en las empresas es tan severo que la urgencia es sobrevivir y recuperarse y no, como lo expresa el manifiesto de Davos sobre el tema, que el sector privado “satisfaga las aspiraciones humanas y de la sociedad”.



Que las empresas tengan que escoger entre utilidades y propósitos sociales o ambientales es una falsa disyuntiva. Como lo afirma Rebecca Henderson, “hay estrategias gana-gana que benefician a accionistas y a los grupos de interés”.



Como lo que no se mide no se mejora ni se conoce, Schwab y el WEF lanzaron una batería de 21 indicadores para medir y reconocer las contribuciones sociales, ambientales y de gobernanza de las empresas. Estas métricas incluyen desde mujeres en la junta directiva hasta pago de impuestos pasando por equidad salarial, inclusión y uso del suelo y emisiones invernadero.



Ecopetrol, la principal compañía del país, está dentro de los primeras 61 multinacionales que se comprometen a esas mediciones. Las empresas colombianas podría integrar esas metas sociales, de equidad y gobernanza aún en medio de la crisis actual. Con una favorabilidad del 47 por ciento, el empresariado enfrenta el reto de dar a conocer su papel social con más claridad y efectividad.