Grandes brechas

El Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario presentaron esta semana en Armenia por noveno año consecutivo el Índice de Competitividad Departamental (ICD) que recoge los resultados de los 32 departamentos y la capital de la República. La medición gana mucha coyuntura al recoger casi el 90 por ciento de sus variables entre los años 2020 y 2021, es decir, proveen un tapiz completo de los efectos e impactos de la crisis histórica de la pandemia del coronavirus.

Para medir esa capacidad de competir de las regiones colombianas se analizan en el reporte cuatro factores de análisis (condiciones habilitantes, capital humano, eficiencia de los mercados y ecosistema innovador), 13 pilares (instituciones, infraestructura, adopción TIC, sostenibilidad ambiental, salud, educación básica y media, educación superior y formación para el trabajo, entorno para los negocios, mercado laboral, sistema financiero, tamaño del mercado, sofisticación y diversificación e innovación), 27 subpilares y 106 indicadores.



En conclusión, esto constituye un panorama completo para no solo identificar el estado actual de las regiones en los distintos indicadores y capacidades sino también el análisis de brecha que pueda ayudar a orientar las políticas públicas. Esa revisión exhaustiva del estado pos-pandémico de la competitividad regional refleja una situación preocupante y unos importantes vacíos que los actuales gobiernos locales y el próximo gobierno nacional deben esmerarse en atender.



Queda en evidencia en el informe que la crisis de la covid-19 también golpeó severamente estos factores de competitividad. Por ejemplo, en el pilar de instituciones, un 70 por ciento de los departamentos bajó de puntaje así como en el de salud la proporción de regiones cayendo es del 64 por ciento. En otras palabras, un deterioro notable en frentes cruciales y en un número que ratifica la magnitud del impacto.



El listado de la competitividad departamental no genera mayor sorpresa en su encabezamiento. Bogotá se mantiene como la región con una mejor combinación de esos factores -aunque cayó unos puntos- y mejor desempeño en los pilares. Muy lejos en puntaje le sigue Antioquia, Santander, Risaralda y Atlántico. Meta y Santander, otra vez, se destacaron por sus avances en pilares como sostenibilidad ambiental, sofisticación diversificación y salud.



No obstante, la distancia entre estas regiones líderes y las más rezagadas desafortunadamente se ha ampliado. En la parte baja del listado -que ocupan Vichada, Vaupés, Guainía, Chocó y Amazonas- los resultados son negativos y están estancados. La brecha entre la capital de la República y esto departamentos aumenta en áreas claves para el reto de la competitividad. La naturaleza multidisciplinaria y diversificada de los pilares e indicadores constituye asimismo un indicador tanto del desempeño de las instituciones y los gobiernos locales como del músculo de sus empresas, sus tejidos productivos, su sociedad civil, su red educativa y sus distintos tipos de infraestructura. Un bajo registro de una región en el IDC habla del estado de ese tapiz económico, social e institucional.



Como lo afirmaron los directivos del CPC, el Índice puede abordarse como un “instrumento para darles herramientas a las autoridades regionales para identificar aquellos puntos en los que todavía tenemos trabajo”. Es decir, una agenda de cierre de las brechas. El balón está en esos gobiernos locales y en los próximos ocupantes de la Casa de Nariño.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda