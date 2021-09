La Gala del Met, como se le llama a la Gala del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de la ciudad de Nueva York, es uno de los eventos sociales y de moda más notorios y exclusivos del mundo. Es un evento de recolección de fondos para esa institución y atrae la atención tanto por sus asistentes- que deben pagar 35 mil dólares- como por los diseños de sus trajes.



La edición de este año, celebrada hace pocos días, generó titulares y noticia por razones económicas y tributarias, aunque suene difícil de creer. Alexandra Ocasio-Cortez, representante a la Cámara por el distrito 14 de Nueva York que cubre zonas del Bronx y norte de Queens, asistió a la noche de gala con un vestido blanco que en su parte de atrás tenía escrita en contrastantes colores rojos una declaración de política fiscal: “Tax The Rich”, que en español traduce: “graven a los ricos”.



Ocasio-Cortez hace parte de la delegación demócrata a la cámara baja estadounidense y pertenece a la misma colectividad del presidente Joe Biden. No obstante, la joven política encabeza una tendencia más radical del partido que hoy ocupa la Casa Blanca, a la que llaman en inglés, progresistas. En momentos en que el gobierno Biden negocia en el Congreso la aprobación de un ambicioso paquete legislativo que incluye una reforma tributaria, este bloque de los demócratas propone una subida drástica de impuestos a las megafortunas norteamericanas.



Sin entrar en los detalles del pulso político de la reforma fiscal en Estados Unidos- que tienen a Biden inclinándose en la negociación por un camino que no golpea a los supermillonarios como lo pide su copartidaria- el graffiti hecho moda de Ocasio-Cortez constituye una genialidad global ya que, en buena parte de las democracias del mundo, la pandemia ha desatado discusiones sobre los impuestos y la financiación de los gastos sociales.



El mensaje escrito en el vestido blanco de la representante neoyorquina es un útil recordatorio para mirar cómo se ha abordado el debate fiscal en medio de la lucha contra el coronavirus en un país como Colombia. El fallido primer intento de reforma tributaria, promovida por el hoy codirector del Banco de la República Alberto Carrasquilla, incluía, entre otras medidas en otros ámbitos, aumentos en las cargas tributarias de los compatriotas con más ingresos.



Es evidente que la definición de ‘rico’ al que se refiere la declaración de Ocasio-Cortez -que contempla multimillonarios ingresos- no es la misma que la que técnicamente se puede aplicar a la economía colombiana. No obstante, el espíritu sí es el mismo: quienes más ingresos reciban, más deben contribuir. La historia de ese primer articulado es conocida: se cayó todo el equipo económico del Gobierno y se paralizó el país por más de 50 días en paros y protestas.



El segundo intento, recientemente exitoso e impulsado por el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo, dejó intactos los tributos tanto de las clases medias como de las altas y de los más ricos. El financiamiento de los crecientes gastos sociales en la lucha contra la crisis económica de la covid-19 terminó por caer sobre los hombros de las empresas grandes, pequeñas, medianas y micro.



Muchos economistas alertan, con razón, sobre los riesgos de sostener el peso tributario en las compañías y los negocios, protagonistas de la reactivación económica y de la generación de empleos. Pero esa fue la reforma tributaria políticamente posible que evitó que el país regresara a las protestas callejeras y garantizó esos recursos sociales. ¿Cuál sería la declaración de política fiscal que escribiríamos en una gala en Colombia?

​Francisco Miranda Hamburger

