HablenDeTIC

Una de las principales conclusiones del Mobile World Congress 2022, celebrado la semana pasada en Barcelona, fue el grado de avance de la tecnología 5G en el mundo tanto en sus aplicaciones como en su adopción. Si bien en este año los usuarios con 5G llegarán a mil millones globalmente- el 8% del total-, de acuerdo al informe de Economía Móvil de la GSMA, en 2025 este porcentaje podría ascender a 25%.

El futuro de 5G va más allá de tener una velocidad más rápida en internet. Esta tecnología ya está transformando sectores productivos como la salud, la minería, el entretenimiento, la agricultura y la industria manufacturera, entre otros. América Latina es ya de las regiones con menores proyecciones de crecimiento en la adopción para el próximo a pesar de avances en países como Brasil.



Colombia, por su parte, reporta la ejecución de 50 pilotos 5G en áreas como la telemedicina y la minería con seis operadores en siete ciudades. El ministerio TIC sigue trabajando en el diseño de un marco normativo y regulatorio que sostenga su adopción, pero el reloj sigue corriendo y ya es tangible de que el país se está quedando atrás. Hay asuntos cruciales en este camino, como el alto costo del espectro, que deben ser abordados con prontitud.



5G no es el único tema prioritario de la agenda digital del país. No se puede negar que es incalculable el daño que el escándalo de Centros Poblados le infligió a la gestión en TIC del Gobierno. Haciendo ese tema a un lado, el balance de la política de transformación digital luce más positivo; no obstante, la ventana de oportunidad, generada por la pandemia y por un liderazgo claro en el tema desde Palacio de Nariño lamentablemente se cerró.



Pero estas circunstancias políticas y jurídicas, que deben resolverse en beneficio de las finanzas públicas y la ley, no deberían descarrilar esta agenda que, a pesar de los avances, continúa con temas por definir. En simultánea con el 5G, Colombia no puede detener el avance en la conectividad de los colombianos, en especial poblaciones más vulnerables. Si algo dejó claro la pandemia es la urgencia de cerrar esa brecha digital para ciudadanos y para empresas.



Los esfuerzos de la administración Duque para enmarcar el despliegue de nuevas tecnologías como Inteligencia Artificial, blockchain e internet de las cosas, deben seguir. Esta semana la Unesco lanzará recomendaciones de ética para inteligencia artificial, un tema en las que el Gobierno Nacional ha sido pionero regional. A lo anterior se suman decisiones pendientes en materia normativa, regulatoria y laboral sobre el funcionamiento de las plataformas colaborativas de transporte, domicilios, alojamiento y otros sectores que necesitan reglas de juego más claras.



El Gobierno desempeña un papel vital en la mayor digitalización de la economía colombiana en distintos frentes como el financiero, el logístico, el industrial, el de servicios y el educativo. Aunque la pandemia catalizó muchos procesos de transformación digital en hogares, sectores, administración pública y empresas, todavía hay difíciles retos para la conectividad, la adopción y la infraestructura digital en Colombia.



Otros temas como la ciberseguridad- privada y pública-, la promoción del emprendimiento con base tecnológica- el ecosistema tiene 1.100 start-ups- y la del talento digital- habilidades que los empresarios ya buscan- complementan esta agenda. Más allá de la posición política frente al Gobierno, los colombianos merecen conocer al detalle si los aspirantes presidenciales seguirán con la transformación digital como prioridad y en qué líneas. Candidatos, #HablenDeTIC.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda