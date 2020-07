¿Hacia un nuevo pacto?

Colombia atraviesa en estos días un momento crítico en la lucha contra la pandemia del coronavirus. El deterioro de los indicadores sanitarios y el recrudecimiento de la propagación de la covid-19 concentran, como debe ser, la atención prioritaria de las autoridades.

Las nuevas restricciones seguramente frenarán el impulso que traía el proceso de reapertura económica y aún es incierto el impacto que tendrán en la actividad productiva.



A pesar de esta difícil coyuntura en la que lo ganado en estos casi cuatro meses parece perderse, la batalla contra el coronavirus y las medidas sanitarias de la pandemia continúan impactando la economía y la sociedad tanto de Colombia como del resto del mundo.



Aún es pronto para discernir qué cambios son temporales y qué tipo de transformaciones tendrán un corte más permanente.



Esa característica de permanencia en las distintas esferas sociales y económicas no solo está dada por la intensidad de los impactos de la pandemia. De hecho, algunos de los cambios experimentados en estos tiempos de confinamiento y protección sanitaria podrían reafirmarse en la sociedad post-covid como decisión política.



En otras palabras, el choque generado por el coronavirus está hundiendo la economía mundial y moviendo placas tectónicas, similares a lo que sucedió con la Gran Depresión de los años treinta del siglo pasado.



La pandemia de 2020 podría conducir a muchas sociedades en el mundo, ricas y emergentes, a reformar en mayor o menos grado cruciales áreas como la laboral, la de lucha contra la pobreza, la salud, la educación, la comunicación y la tributaria. En resumen, los impactos de la crisis podrían conducir a esos países a rediseñar el pacto social detrás de sus sistemas políticos y económicos.



La traducción de esos impactos y los cambios de hábitos, prioridades e intereses de las mayorías en reformas permanentes es producto del debate político.



Dos momentos puramente políticos se acercan para que la sociedad colombiana pueda entender cómo el Gobierno Nacional percibe esas transformaciones. Se trata del próximo 20 de julio, la instalación de la siguiente legislatura del Congreso de la República, y el 7 de agosto, cuando el Ejecutivo entra oficialmente al segundo tiempo de su administración.



Ambas ocasiones serán propicias para visualizar el plan de la Casa de Nariño para el tercer año de gobierno, en especial en materia tanto de recuperación económica como de reformas urgentes. En cuanto a estas últimas, cabe preguntarse cuál sería el paquete mínimo de cambios a desplegarse en este tercer año.



El golpe de la pandemia ha dejado ver tanto la fuerza de los canales de transferencias monetarias como la debilidad de bloques de poblaciones que no las reciben. Hoy el Dane publica el Índice de Pobreza Multidimensional del año pasado, que servirá de línea base para medir el choque a los avances sociales.



El Gobierno Nacional podría comprometerse en las próximas semanas en una reforma que unifique los canales de ayudas para los más vulnerables. Si hay un punto en la agenda de las transformaciones que debería ganar permanencia es el reforzamiento de las ayudas monetarias. La pandemia debería dejarnos como sociedad la solidaridad como legado.



Otro punto en la agenda de reformas es la laboral, que integre desde la generación de empleo hasta los cambios en las formas de trabajar que han traído los confinamientos. El coronavirus solo aceleró distintos cambios en términos de flexibilidad, horarios, turnos y remuneración que podrían explorarse.



Por último, y no menos importante, si la pandemia no desata una reforma sustancial a la prestación y prevención de salud, el país habrá perdido una valiosa oportunidad de cambio.