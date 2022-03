Hacia una ‘bonanza’

La decisión de Estados Unidos y el Reino Unido de prohibir la compra de petróleo ruso ante la agresión de Moscú contra Ucrania disparó de inmediato los precios del crudo que cedieron ayer alrededor del 13%. No obstante, a más de US$111 barril de Brent, el sector del petróleo, que ya gozaba de altas cotizaciones, continúa experimentando una positiva racha en los mercados internacionales.

Las consecuencias de esta faceta económica de la guerra de Ucrania apenas se están empezando a sentir. En la conferencia CERAWeek, una de los eventos más influyentes del sector energético en Houston (Texas), la secretaria de Energía de Estados Unidos, Jennifer Granholm, hizo un llamado a los ejecutivos de las principales compañías petroleras y de gas en el mundo: “Estamos en pie de guerra. Esto significa que ustedes produzcan más. En tiempos de crisis, necesitamos más oferta de crudo”.



No será menor el impacto que se generará ahora que la industria de los hidrocarburos pueda recuperar el lugar que llevaba ya varios años perdiendo ante los llamados internacionales a la reducción del consumo de combustibles fósiles y a una más agresiva descarbonización de las economías. Por ejemplo, para que los grandes petroleros respondan a ese llamado urgente del gobierno de Washington necesitan, por ejemplo, que el sector financiero vuelva a respaldar inversiones de crudo.



Esa urgencia de la Casa Blanca ante la decisión del bloqueo petrolero a Rusia está detrás de los encuentros de funcionarios estadounidenses con el régimen autoritario de Nicolás Maduro. EE. UU. flexibilizaría las actuales sanciones en contra de Venezuela y sus ingresos petroleros a cambio de que Caracas contribuya a suavizar las disrupciones en la oferta petrolera que genera el reciente bloqueo. Tanto el acercamiento a Maduro -duramente criticado por el presidente colombiano Iván Duque que hoy visita a Joe Biden- como el llamado a producir más crudo no serán los únicos giros que el conflicto bélico en Ucrania desatará en el mercado energético.



En el frente doméstico, la disparada de precios del petróleo genera naturalmente una recepción positiva tanto para Ecopetrol como para las finanzas públicas. Con unas cuentas gubernamentales en el Marco Fiscal de Mediano Plazo basadas en un barril a unos US$70, las cotizaciones actuales, que los expertos estiman se mantendrán altas, se traducirán en mayores recursos fiscales. Además de suavizar las presiones generadas por los excesivos gastos que produjo la pandemia, el Estado colombiano debe orientar esta ‘bonanza’ hacia urgentes necesidades como, por ejemplo, distintos tipos de infraestructuras.



Estos altos precios se traducen en innegables beneficios económicos en el corto plazo. Sin embargo, no resuelven algunos retos que hoy enfrenta la industria petrolera en Colombia. Uno de estos desafíos es, por ejemplo, el aumento de la exploración en el territorio nacional, afectada por problemas de seguridad, bloqueos y falta de presencia estatal.



En segundo lugar, el desarrollo de los proyectos off shore y de los yacimientos no convencionales son cruciales no solo para la seguridad energética del país sino también para las capacidades del sector de hidrocarburos para encarar los cambios que el mundo energético ha venido experimentando. Hoy no hay claridad sobre la duración de los choques que la guerra de Ucrania y el nuevo mapa geopolítico con Rusia están infligiendo a la industria global de petróleo y gas.



Lo cierto es que el panorama que está surgiendo contempla un rol de los hidrocarburos, distinto y más clave desde lo político. El debate sobre el futuro de la energía en Colombia es hoy más crucial que nunca.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda