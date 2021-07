Hambre y pandemia

Hace pocos días la ONU informó el aumento del hambre mundial en el primer año de la pandemia del coronavirus. De acuerdo a un reporte de la FAO, la OMS, el Programa Mundial de Alimentos y Unicef alrededor del 10 por ciento de la Humanidad padeció subalimentación en 2020 frente al 8,4 por ciento registrado en 2019.



Si bien los indicadores del hambre en el planeta ya venían deteriorándose algunos años antes de la irrupción del covid-19, la pandemia y la recesión económica agudizaron estas tendencias de malnutrición e inseguridad alimentaria. Globalmente, más de 2.300 millones de personas (el 30 por ciento de la población mundial) no tuvieron acceso a alimentos adecuados el año pasado- esto es, inseguridad alimentaria moderada o grave- así como aumentó la inequidad de género: más mujeres que hombres en esa condición.



Si bien un mapa detallado del impacto del hambre por el choque económico del coronavirus aún no ha sido construido por estas agencias internacionales, la disparada de los niveles de pobreza monetaria en todo el mundo se traslada a la incapacidad de los hogares de consumir los nutrientes y alimentos básicos. Una economía global que experimenta desplomes históricos en su producto desemboca en un buen número de países con redes frágiles de protección social en aumentos en la inseguridad alimentaria.



Colombia no es ajena a ambas tendencias: el aumento de la pobreza y la creciente amenaza del hambre en los hogares y personas más vulnerables. En la encuesta de Pulso Social del Dane se encuentran unos alarmantes datos. De acuerdo a la más reciente medición correspondiente a mayo pasado, más de 2,19 millones de hogares colombianos pasaron en estos meses de pandemia de comer tres comidas a dos.



De hecho, en mayo el 67,3 por ciento de los hogares nacionales habían consumido tres comidas diarias en comparación con un 91,2 por ciento antes del inicio de las cuarentenas. Los impactos regionales de estos indicadores deberían despertar todas las alertas. En Barranquilla, por ejemplo, mientras que antes de la pandemia el 81,9 por ciento consumía tres comidas al día, en mayo pasado ese porcentaje cayó a 32,3 por ciento. En Bogotá este desplome fue de más de 25 puntos porcentuales a un 65,8 por ciento de los hogares.



Las razones estructurales detrás de la inseguridad alimentaria tanto en Colombia como en el mundo van más allá de las condiciones de pobreza de cada país e incluyen políticas para abaratar la cadena de suministro, mejorar el acceso a alimentos nutritivos, transformar los hábitos alimenticios y fortalecer la resiliencia de pequeños cultivadores a choques climáticos. Sin detrimento de estas condiciones, la reactivación económica debe focalizarse a la mitigación de la pobreza aunada a la reducción de la inseguridad alimentaria.



Ayer en la presentación de la reforma tributaria 2.0 el Gobierno Nacional anunció la extensión del programa de subsidio de Ingreso Solidario hasta 2022 con un costo de 6,6 billones de pesos para unos 3,3 millones de hogares. Este tipo de intervenciones son efectivas en reducir la vulnerabilidad en alimentos de los hogares más pobres. Si bien la lucha contra la pobreza creada por la crisis del covid-19 demanda políticas complementarias, las ayudas se destinan generalmente a mitigar el hambre.



En momentos de expectativas optimistas frente al crecimiento del PIB y al desempeño de las empresas y el consumo, no se puede olvidar que reducir la pobreza es el imperativo ético de las estrategias de reactivación económica.



Francisco Miranda Hamburger

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda