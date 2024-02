Historia de dos ciudades

El final de la aspiración de dos de las principales capitales del país a albergar dos importantes eventos internacionales no podía ser más diferente. Mientras Cali sigue celebrando la reciente designación de la Sultana del Valle del Cauca como anfitriona de la COP16 de la Biodiversidad, el Senado de la República debatía ayer una moción de censura contra la ex ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, por la pérdida de la sede de los Juegos Panamericanos 2027 para Barranquilla.



i bien existen diferencias entre organizar una conferencia internacional climática y el montaje de unas justas deportivas hemisféricas, tanto la cumbre de la Biodiversidad como los Panamericanos implicaban unos tangibles beneficios económicos y sociales para las capitales del Valle del Cauca y del Atlántico. Sin los Juegos la economía barranquillera perderá alrededor de 2,5 billones de pesos de acuerdo a las estimaciones de los empresarios de la ciudad.



Las autoridades económicas caleñas han calculado en unos cinco mil los empleos directos, indirectos e inducidos, generados por el evento. Además, el encuentro internacional ambiental servirá para inyectar unos 21 millones de dólares al aparato productivo local. Sólo en alojamiento Cali recibirá adicionalmente alrededor de 11 millones de dólares al atender por doce días a más de 12 mil visitantes provenientes de 180 países.



Las alcaldías, los empresarios y los gremios productivos de ambas ciudades comprendieron de inmediato el impulso que significaría convertirse en sede de esos dos eventos internacionales. Cali -única urbe colombiana que ya ha celebrado unos Panamericanos en 1971- disfrutará no solo de los tradicionales beneficios económicos alrededor del turismo y del empleo sino también abre una única oportunidad para llamar la atención global hacia la protección de los ecosistemas de la región Pacífica y el aporte de las comunidades afro e indígenas en la biodiversidad.



En el caso de Barranquilla, los Juegos en 2027 habrían podido convertirse en una ventana tanto para mostrar los avances urbanísticos y de infraestructura de La Arenosa, como para mostrarse en el mapa continental de la organización de grandes eventos.



Las pérdidas para la Puerta de Oro, como se manifestó en el debate de control parlamentario, llegan a unos 70 mil viajeros que ya no pisarán suelo caribe y decenas de miles de empleos en todo el país. A recursos ya invertidos en escenarios y en la consecución de la sede, se suma una sensación de frustración por parte de los empresarios, gremios y la sociedad barranquillera en general.



No se debe poner en duda que las autoridades caleñas aprovecharán al máximo la posibilidad de realizar con el mayor éxito una cumbre ambiental internacional de la envergadura de la COP16. Para una ciudad, tan golpeada recientemente por paros y levantamientos sociales, esta designación constituye un motivo especial y merecido para la unión cívica alrededor de la biodiversidad y de una agenda ambiental. El apoyo del Gobierno Nacional -ése que le fue negado a Barranquilla- será de inmensa ayuda a Cali y al Valle del Cauca para transformarse en la capital biodiversa de Colombia.



Si algo mostró el debate en el Senado de ayer es que ni el Gobierno ni el bloque oficialista reconocen su responsabilidad en la pérdida de los Panamericanos para Barranquilla e insisten en activar espejos retrovisores. El contraste entre la actitud e impulso de la administración Petro con respecto a la COP16 en Cali y a cumplir el compromiso con los Juegos en Barranquilla es tan marcado como para pasar desapercibido.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

​X: @pachomiranda