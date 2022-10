Hogares esperan nubarrones

Para la gran mayoría de los jefes de hogar en Colombia -el 85,8 por ciento- la disparada de precios que ha marcado este 2022 continuará al menos por los próximos doce meses. Así lo registra la más reciente medición de la encuesta Pulso Social que publicó esta semana el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).

De hecho, el 46,9 por ciento de los encuestados espera que los precios “aumentarán mucho” en el siguiente año mientras que el 28,5 por ciento considera que “aumentarán igual”. Es decir, las expectativas de los hogares en el país apuntan a continuar sufriendo la inflación que hoy carcome su capacidad adquisitiva y mantiene el costo de vida por las nubes.



No genera entonces mayor sorpresa que la misma Pulso Social reporte un deterioro en la confianza de los consumidores: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC) retrocedió 7 décimas en septiembre frente al nivel registrado el mes anterior. Una tendencia similar de caída en la confianza del consumidor colombiano encontró la encuesta mensual del tanque de pensamiento Fedesarrollo en el mismo mes de septiembre.



Las perspectivas de los ciudadanos del común acerca de su situación económica tampoco mejoran. La Pulso Social muestra que el 42 por ciento de los jefes de hogar encuestados manifiesta que su estado económico está peor que hace un año, más un 5 por ciento que considera que está “mucho peor”. Con respecto al país, el 58 por ciento piensa que está “peor” que hace doce meses.



Indudablemente el ambiente de optimismo, generado por la senda de reactivación de la economía nacional, ya hace parte del pasado y las preocupaciones sobre el bolsillo angustian hoy a los colombianos. Esas percepciones negativas son confirmadas por la fotografía instantánea de la opinión de la más reciente medición de la encuesta Invamer.



No solo se desinfló en parte el optimismo despertado por la llegada del presidente Gustavo Petro al poder sino también los temas económicos se consolidaron como el principal problema que enfrenta el país, según los colombianos.



Estas encuestas empiezan a reflejar un desajuste entre los principales temas en la agenda prioritaria del presidente Petro y su gobierno y las incertidumbres de ciudadanos, hogares y empresas. Los colombianos están manifestando una preocupación tangible por lo que llaman asuntos de “la mesa del comedor” como inflación, seguridad urbana y empleo mientras que las reformas de la administración se concentran en más impuestos a las empresas, freno a la exploración futura de petróleo, compra de tierras y relaciones con Venezuela, entre otros.



Las perspectivas sombrías no son exclusivas de los jefes de hogar encuestados por el Pulso Social ni por los investigadores económicos con sus pronósticos del PIB para 2023. Ayer Fedesarrollo publicó los resultados de su Encuesta de Opinión Empresarial para el mes de septiembre: tanto el Índice de Confianza Comercial como el Industrial marcaron sendas reducciones. El freno al motor dinámico de la economía se está empezando a sentir en múltiples frentes.



Un 2023 con hogares, empresas y ciudadanos con visiones negativas de la actividad económica constituye un reto para un Gobierno Nacional, deseoso de empujar un paquete amplio y ambicioso de reformas. La atención del Ejecutivo debería girar hacia las distintas acciones que les muestren a los colombianos una estrategia clara de lucha por bajar los precios, por generar empleo, por reducir la criminalidad urbana y por mejorar la calidad de vida.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda