Hora de mostrar las cartas

Esta semana el Congreso de la República retoma sus sesiones y se espera que la comisión de expertos en beneficios tributarios entregue sus recomendaciones preliminares.



Estos dos hechos marcarían un nuevo hito en el camino del Gobierno Nacional hacia la radicación y el debate de la tercera reforma tributaria del gobierno de Iván Duque.

Si bien a finales del año pasado y principios del 2021 las autoridades económicas arrancaron la ambientación social del alza de impuestos- aún antes de la aplicación de la primera vacuna contra el covid-19- hace unas semanas ese impulso se frenó en seco.

De hecho, un silencio- en especial el presidencial- cayó sobre los megáfonos oficialistas.



Ese vacío fue rápidamente llenado por propuestas de distintos centros de estudios como Anif y Fedesarrollo, de gremios como Asocapitales y Asobancaria, entre otros, y de advertencias sobre su urgencia como las de la calificadora Fitch.



Como lo confirma el plan de financiero del Ministerio de Hacienda para este año, el panorama de las finanzas públicas en Colombia es alarmante. Se estima que el déficit fiscal en 2021 alcanzará el 8,6 por ciento del PIB y la deuda, el 65,2 por ciento del PIB.



Aunque el Estado llegó a 2020 con varias falencias estructurales en materia fiscal, la pandemia no sólo las exacerbó sino que disparó el gasto para la emergencia y deprimió los ingresos. En resumen, el gobierno necesita recaudar como mínimo 15 billones de pesos- 1,5 por ciento del PIB- para pagar las deudas de la emergencia, reducir la tronera fiscal, mantener el grado de inversión y, ojalá, mejorar la eficiencia del gasto.



Uno de los pocos componentes que oficialmente se conocen de la apuesta tributaria de Duque es la conjunción de alzas de impuestos con medidas para el gasto e iniciativas de corte social alrededor de la compensación del IVA o Ingreso Solidario. De ahí la insistencia en llamarla una reforma “fiscal y social”.



Esto no es capricho gubernamental. Subir el IVA a muchos bienes exentos- incluidos algunos de la canasta familiar- y aumentar la base de las personas que pagan renta son dos de las alternativas que muchos expertos incorporan y que despertarán probablemente el rechazo popular. Como lo expresó Anif: “son pocas las personas que pagan (renta) y los que lo hacen, pagan mucho”.



Hasta hace unos meses, el presidente Duque calificaba de “suicida” subir impuestos en medio de una pandemia. El coronavirus sigue afuera, la vacunación aún no llega al ritmo deseado y lo más probable es que las recomendaciones de los expertos en beneficios tributarios busquen reducir exenciones en IVA y renta que suman hoy 92 billones de pesos.



El Congreso de la República y la Casa de Nariño ya se conocen bien este baile y repetirán sus movimientos. No obstante, el año pre-electoral tendrá un alto impacto. Para que los congresistas puedan respaldar el garrote de las alzas en los impuestos de renta a las clases medias y más IVA a bienes básicos- e incluso tributo a las pensiones- necesitarán incorporar zanahorias muy visibles de gasto social.



Por otro lado, el sector empresarial, al igual que los hogares, aún no se recupera del todo para asumir en 2022 mayores cargas tributarias. Y cuando empiece la discusión pública, el nivel de vacunación habrá mejorado pero no habrá cubierto a la mayoría de la población. A un año de elecciones y en medio de la peor crisis económica el Gobierno moverá sus mayorías a un altísimo costo para aprobar esta alza de impuestos. Para convencer a los colombianos de ese sacrificio, la estrategia no es clara.