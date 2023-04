Impacto combinado

Hoy está programado el inicio del debate del proyecto de reforma a la salud en el Congreso de la República. Sin los presidentes de ambas cámaras, que acompañan al presidente Gustavo Petro en su gira a Estados Unidos, el Legislativo tendrá adicionalmente en su orden del día discusiones cruciales sobre la reforma pensional y avances en el trámite del Plan Nacional de Desarrollo, junto a otras iniciativas.

Como es tradición estos debates reformistas se desarrollan en al menos tres instancias: la política, la técnica y la mediática. En materia política, el gobierno Petro solicitó a finales de la semana pasada las renuncias protocolarias de los viceministros de Transporte, Vivienda y TICs, que pertenecen a los partidos Conservador, Liberal y de La U. Esta decisión ratifica, al menos por ahora, que la estrategia de la Casa de Nariño será un impulso a los proyectos de ley de salud, pensional y laboral vía negociaciones al detal y con fuertes presiones a las colectividades “rebeldes”.



Otro aspecto de este camino gubernamental está en el escaso deseo de concertación. Los dirigentes conservadores y de La U han manifestado que el Gobierno Nacional ha acogido una proporción menor de las 133 proposiciones presentadas. Si bien es evidente que esta intransigencia del Ministerio de Salud en incorporar las peticiones de esos partidos miembros de la coalición oficial fractura la coalición, aún es pronto para afirmar que la iniciativa no goza del apoyo requerido para avanzar. La discusión en el articulado de salud marcará pauta en los trámites simultáneos de los dos proyectos restantes.

En el frente técnico el paquete de las tres reformas socioeconómicas- salud, pensional y laboral- ha generado intensos debates sobre las consecuencias de los cambios drásticos que proponen.



Por ejemplo, la reforma pensional ha despertado preocupaciones por el traslado obligatorio de la mayoría de afiliados a Colpensiones y discusiones sobre la magnitud de su impacto sobre las finanzas públicas. En el caso del articulado laboral brillan por su ausencia medidas que apunten a resolver grandes problemáticas del empleo en Colombia como la informalidad del 58%, el desempleo de dos dígitos y los retos de las plataformas digitales. Las tres iniciativas reformistas, de ser aprobadas tal como están presentadas, generarán unos impactos económicos que, al menos por el lado fiscal, no son sencillos de calcular.



Con metodologías y resultados distintos por parte del Ministerio de Hacienda y de varios centros de pensamiento, lo cierto es que los efectos en las finanzas públicas de la iniciativa pensional deben incluirse en las discusiones que dará el Congreso.



El panorama preliminar sobre las consecuencias de las medidas sobre la jornada, los recargos y la indemnización, incluidas en la reforma laboral, golpearían con severidad los costos de contratar de las empresas colombianas, en especial de las más pequeñas. En un entorno de desaceleración en la economía, alta inflación y altos precios de materias primas e insumos, cabe preguntarse sobre los efectos en materia de generación de nuevos empleos y de apetito por la inversión en nuevos proyectos con una propuesta que eleva tanto los costos laborales.



La decisión de la administración Petro de impulsar tres reformas tan sensibles en simultánea -respaldadas por un anémico entusiasmo popular- producirá un severo impacto combinado sobre las empresas y la iniciativa privada en medio de un momento difícil. A lo anterior debe sumarse los efectos de la pasada reforma tributaria- evidentemente negativos en sectores como el turismo y energía -y de la incertidumbre sobre el futuro. Los congresistas no pueden ignorar esas perspectivas.

FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

