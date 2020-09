“Importar exportadores”

Así definió Flavia Santoro, la presidenta de ProColombia, la apuesta del Ministerio de Comercio para la relocalización de empresas extranjeras en el país.



La estrategia de atracción de inversión del Gobierno Nacional contempla el aprovechamiento de la coyuntura del coronavirus y su impacto drástico en las cadenas de suministro global.

La pandemia que azota el mundo desde principios de año cerró prácticamente todas las economías y desató profundas disrupciones en los procesos de abastecimiento, manufactura, logística y distribución de compañías de todos los tamaños y e n todas las latitudes.



El peor escenario para la Organización Mundial del Comercio (OMC) es un desplome de casi una tercera parte del intercambio global para finales de 2020. Más allá de que en el segundo semestre del año se presente una mejora en estas perspectivas, la crisis económica ha elevado la urgencia y el volumen de la discusión sobre las decisiones de localización empresarial. En especial, para asegurarles a los consumidores la continuidad de los bienes y servicios producidos.



Detrás de estas decisiones que se toman en cuarteles corporativos por todo el mundo están multimillonarios flujos de inversión extranjera directa que, de acuerdo a cifras de la Unctad, podrían disminuir en un 40 por ciento en este traumático 2020.



Estas inversiones en el país- que ProColombia aspira a que alcancen los 11.500 millones de dólares de proyectos no mineros ni energéticos para 2022- son cruciales para la recuperación de la economía nacional. No hay que olvidar que casi el 90 por ciento de todos los recursos del plan de reactivación de los próximos dos años son de origen privado.



Una de estas estrategias es el llamado “nearshoring”, proceso en el que las empresas optan por trasladar sus operaciones a lugares con una mayor cercanía a sus compradores. Esta tendencia creciente no solo va en contravía de la ubicación de una buena parte de la producción global en unos pocos países sino también ofrece una oportunidad a naciones como Colombia.



Si bien estas estrategias de relocalización no son nuevas- el pulso comercial entre China y Estados Unidos las reactivó hace dos años- la pandemia del coronavirus ha abierto una puerta que el Gobierno Nacional ha sabido acertadamente identificar. Colombia, al fin y al cabo, goza de atractivos como su posición geográfica cercana al mercado norteamericano así como tratados comerciales que cobijan más de 1.600 millones de consumidores.



El Ministerio de Comercio junto a ProColombia han puesto la mira en sectores como la industria farmacéutica, manufacturas, calzado, prendas de vestir, automotores, BPO, software e innovación digital.



Recientes reportes de la cartera comercial dan cuenta de unas 421 empresas contactadas y unas 50 con potencial e interés para relocalizarse en el país: 18 norteamericanas, 14 asiáticas, 12 europeas y seis latinoamericanas.



Aunque la punta de lanza de esta estrategia de atracción de inversión es del Ministerio de Comercio y ProColombia, convencer a una empresa extranjera de tomar esta decisión de mudarse al país es un esfuerzo integral del Gobierno Nacional, de los gremios de la producción, las entidades de comercio y el sector privado.



Son muchos los aspectos que Colombia debe mejorar para garantizar el éxito de esta estrategia. Por ejemplo, los retos en infraestructura vial y en logística son grandes, en especial en la aceleración de proyectos claves para el comercio internacional.



Otros aspectos competen a la estabilidad jurídica y en materia de impuestos para la inversión extranjera así como la transformación digital de las empresas y los trabajadores. Hay que transformar oportunidad y potencial en realidad.