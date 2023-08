Incentivos perversos

Hace pocos días el Ministerio de Hacienda confirmó al recién creado ministerio de la Igualdad la viabilidad presupuestal del programa “Jóvenes en Paz”, que busca dar una ayuda económica de un millón de pesos a 100.000 personas entre 14 y 28 años en zonas vulnerables y extrema pobreza y con alto riesgo de reclutamiento por organizaciones criminales.



La cartera de las finanzas públicas destinará 1,2 billones de pesos para 12 transferencias en un año.



La iniciativa, lanzada en Buenaventura por el presidente de la República, Gustavo Petro, en julio pasado, nació en medio de gran polémica.



“Serán miles de jóvenes a los cuales vamos a pagar por no matar, por no participar en la violencia”, afirmó el primer mandatario.



Fue precisamente ese concepto de “pagar por no matar” el que desató la lluvia de críticas al programa.



Obviamente la idea de dar dinero por abstenerse de incurrir en homicidios y demás actos de violencia constituía una destinación inaceptable de recursos públicos.



Así se acepte la defensa de la Casa de Nariño de haber tomado la expresión fuera de contexto, la iniciativa de “Jóvenes en Paz”, una réplica de un programa similar del presidente Petro en su período de alcalde de Bogotá, cuenta con varios elementos problemáticos.



En primer lugar, entregar un bono de un millón de pesos -para “alejar” a miles de jóvenes de las conductas delictivas- reproduce la conexión falaz y generalizante de la población joven como reproductora de la criminalidad.



De hecho, replica esa concepción de la administración Petro acerca de los pobres como empujados inexorablemente a la violencia. Sin desconocer las condiciones de riesgo de millones de jóvenes en contextos pobres, y vulnerables, el Estado no debería asociar toda una población con la proclividad a caer en esos comportamientos delictivos.



Por cada joven en entornos social y económicamente complejos que opta por el camino de la criminalidad- o cae víctima de redes de explotación sexual o reclutamiento forzoso- hay muchísimos más que resisten esas tentaciones, que buscan ganarse la vida y que anhelan un abanico más amplio de oportunidades. ¿No deberían recibir estos jóvenes el apoyo necesario en vez de un millón de pesos por “alejarse de la criminalidad”?



Un segundo aspecto tiene que ver con la inequidad intrínseca en favorecer a los jóvenes con riesgo a la delincuencia con respecto a los que se han sostenido en otras alternativas de vida.



Cabe preguntarse por el mensaje sonoro que el gobierno Petro enviará en zonas urbanas y rurales vulnerables y conflictivas cuando sean premiados con el subsidio quienes estén gravitando alrededor de la delincuencia y las bandas y sean ignorados los que no ejercen estas prácticas.



No basta con no tener antecedentes para no ser identificado en esas comunidades como miembro de alguna de estas organizaciones criminales. En otras palabras, unos incentivos muy perversos.



Tercero, todo programa de transferencias monetarias condicionadas necesita de un diseño técnico con requisitos de entrada claramente definidos, de permanencia y de “salida” de la ayuda.



Aún quedan muchos detalles por finiquitar en la iniciativa, que deben recoger las lecciones aprendidas de esquemas de subsidios como ‘Jóvenes en Acción’, cuyo impacto positivo ya ha sido probado.



Más aún, ¿por qué no desplegar esta preocupación por esa delincuencia juvenil aplicando un programa ya montado y en ejercicio?



Muchas preguntas, pocas claridades, buenas intenciones, incentivos descolocados y unos retos técnicos de diseño que no resuelven la mayor crítica: ¿Son estas las señales que se les quiere enviar a los jóvenes?





FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portaflio.co

En X (Twitter): @pachomiranda