Incertidumbre y confianza

Ayer la Ocde publicó su informe sobre el panorama económico global en medio de la crisis desatada por la pandemia del coronavirus.



Las perspectivas del “club de las buenas prácticas” muestran una contracción de la economía mundial de 4,5 por ciento en 2020 y un rebote de 5 por ciento para el año entrante. La razón de esos datos, relativamente mejores que anteriores estimaciones, son el resultado conjunto de las rápidas y abultadas respuestas fiscales de los gobiernos así como las reaperturas de las economías.



El reporte de la Ocde envía un mensaje que debe resonar también en países como Colombia: “la política pública aún importa”.



Las decisiones rápidas de los gobernantes en distintas partes del mundo para, junto a sus tecnócratas, construir paquetes de salvamento impidió que los peores escenarios económicos se materializarán. Mérito también deben recibir los bancos centrales que intervinieron la política monetaria para enfrentar los efectos de la crisis.



No obstante, la incertidumbre y la confianza se han convertido en las dos variables que le inyectan inestabilidad a las perspectivas de recuperación económica. Son inciertas tanto la ocurrencia como la intensidad de los rebrotes así como la disponibilidad de las vacunas.



La incertidumbre en el manejo y comportamiento de la pandemia en cada economía impacta las perspectivas de la reactivación. Disparadas en los contagios o rebrotes conducirán a nuevas cuarentenas y al cierre de actividades con los consecuentes choques a la recuperación productiva.



A un mundo con niveles tan altos y riesgosos de incertidumbre económica y sanitaria se suma la debilidad en la confianza ciudadana. Millones de consumidores continúan con temor y aprehensión para salir y recuperar sus hábitos pre-pandemia en economías por todo el globo.



Que el desempleo y la destrucción de puestos de trabajo sea una consecuencia global del choque de la pandemia tampoco contribuye al fortalecimiento de la confianza. Alta incertidumbre y débil confianza conforman un potente cóctel contra una rápida y dinámica reactivación de las economías.



Otra conclusión del informe se refiere a la amplia gama del grado de impactos que la pandemia tendrá sobre las economías mundiales. Mientras China, origen de la infección, se perfila con un crecimiento positivo de 1,8 por ciento del PIB, los países emergentes son mucho más golpeados: India (-10,2 por ciento) y Argentina (-11,2 por ciento).



Con impactos negativos pero no tan profundos están Estados Unidos con una contracción del 3,8 por ciento del PIB, Alemania con 5,4 por ciento y Brasil con 6,5 por ciento. Por distintas razones como la estructura de la producción y el tiempo de los confinamientos, no todas las economías son igualmente vulnerables al coronavirus.



Si bien para la Ocde la caída del PIB global será menos pronunciada, la organización sí lanza una alerta sobre la ralentización en el ritmo de reactivación en los últimos meses. Sólo hasta finales de 2021 algunos países regresarán a los niveles registrados en 2019.

En entrevista con este diario, Laurence Boone, economista jefe de la Ocde, dijo sobre Colombia: “no es el momento de mirar el monto de lo que le cuesta la ayuda, sino ver cómo hacer que funcione mejor”.



Es una reflexión que llega oportunamente ahora que Gobierno y empresarios discuten el futuro de las ayudas en la Comisión de salvamento empresariales. Aunque el abanico de políticas públicas desplegadas por el Ejecutivo Nacional y el Banco de la República han estado bien orientadas e hicieron diferencia, sería un grave y costoso error ponerles fin antes de tiempo. Tanto el apoyo social como las ayudas a las empresas, en especial mipymes, debe ampliarse.



Francisco Miranda Hamburger

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda