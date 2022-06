Incertidumbre y optimismo

A diez días de la segunda vuelta presidencial, las encuestas muestran una competencia muy reñida entre el senador Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, ex alcalde de Bucaramanga. Mientras en la primera vuelta quedó claro que los votantes colombianos apostaron por un ‘cambio extremo’ en ambos aspirantes, para el balotaje no hay claridad sobre cuál de las dos fórmulas de ese cambio será favorecida en las urnas el próximo 19 de junio.

Esta ‘carrera de caballos’ no es atípica en este tipo de instancias políticas definitivas; no obstante, sí terminan elevando la tradicional incertidumbre que acompaña a las elecciones presidenciales. La reciente encuesta de clima de inversión de la Andi muestra precisamente que los empresarios colombianos no están sintiendo un ambiente tranquilo para hacer sus negocios. El 65% de los participantes en este ‘poll’ gremial califican como incierto el clima actual de negocios.



Las razones de los empresarios de la Andi para esta incertidumbre se centran mayoritariamente en la incertidumbre política causada por la campaña electoral, seguida de lejos por la alta demanda y la volatilidad en la tasa de cambio. Reducir a cero esta sensación incierta es muy difícil a estas alturas de la contienda política. Sin embargo, la claridad en los mensajes hacia la sociedad, y hacia el sector privado, así como la presentación de propuestas detalladas acerca de la promoción de las actividades empresariales desde ambos candidatos, ayudaría a disipar esas preocupaciones.



Esta es precisamente la invitación del Consejo Gremial Nacional, que reúne a 31 gremios del sector productivo. Estos representantes de una buena parte del sector empresarial del país propugnan por “un programa de gobierno que le otorgue a las empresas la libertad y las condiciones con reglas de juego claras y estables, necesarias para fortalecer la generación de oportunidades laborales y contribuir a la eliminación de brechas sociales”.



Los empresarios grandes, medianos, pequeños y micro, han sido protagonistas en la reactivación de la economía tras el choque severo de la pandemia de covid-19. Junto al consumo de los hogares, las decisiones de estos millones de cabezas de iniciativas privadas de todos los tamaños han jalonado la producción de bienes y servicios a los niveles previos al coronavirus, así como han protegido o creado más del 90% de los puestos de trabajo.



Por más que la campaña presidencial ya no esté tan centrada en la agenda económica, la cara de la recuperación en el país ha sido de naturaleza privada. Y es ahí donde entra la segunda parte del título de este editorial: el optimismo. Sin desconocer los poderosos factores locales e internacionales detrás de este clima de negocios incierto, las empresas colombianas mantienen una visión optimista frente al futuro que se refleja en la continuación de las inversiones. De hecho, la misma encuesta de la Andi muestra que el 73,5% de los empresarios tiene previsto hacer inversiones este año.



Otro sondeo de CEOs, la encuesta global anual de presidentes 2022 realizado por PwC, incluso identifica una confianza mayor de los líderes empresariales colombianos en el crecimiento económico y en los ingresos futuras de sus compañías que sus pares de otras economías. En sintonía con ese optimismo los CEOs registraron un mayor nivel de preocupación por la desigualdad social y la volatilidad económica que sus contrapartes del resto del mundo. En conclusión, la incertidumbre empresarial se reducirá en la medida en que ambos candidatos, o el nuevo gobierno, ratifique esos compromisos con la actividad privada y el aparato productivo.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda