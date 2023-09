Inmensa soledad

La semana pasada inició con la celebración del aplazado encuentro entre el presidente Gustavo Petro y el Consejo Gremial, y terminó con la repetición, en formato de alocución presidencial, de un discurso del primer mandatario donde ataca al Grupo Argos de “quedarse con la tierra de los desplazados” y de haber cometido una “expropiación a miles de campesinos”.

En la mitad de ambos eventos, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez criticó, en referencia al gremio de los comerciantes y su reclamo de poca concertación, “no hemos implementado reformas sin involucrar nadie… Lo que debemos destacar es que esa mentalidad de la Coca-Cola en el desierto ha llegado a su fin”.



La ministra de Agricultura, Jhenifer Mojica, por su parte, dio estas declaraciones amenazantes: “una propiedad rural no puede quedar ociosa por capricho del propietario”.



Es decir, a menos de 48 horas de haberse encontrado con representantes de 32 sectores productivos e insistir en su “Acuerdo Nacional”, el presidente Petro acusa a uno de los grupos empresariales más reconocidos del país de “un enorme acumulado de codicias que se aglutinó para no entregar las tierras que había despojado”.



Más allá del detallado recuento cronológico que hizo el presidente de Argos sobre la adquisición de esas tierras y la decisión corporativa de donarlas alrededor de un proyecto social, cabe preguntarse sobre la genuina disposición del gobierno Petro a concertar con el sector privado los cambios.



El bajísimo punto en la relación entre la Casa de Nariño y los empresarios ha conducido a estos últimos, varios de sus voceros y asesores, a optar por ignorar estratégicamente los constantes ataques presidenciales.



Bajo la idea de que defenderse implica “morder el anzuelo” de Petro de convertir al sector privado en un “enemigo”, el empresariado nacional ya perdió la cuenta de cuántas veces el Presidente los ha señalado de “esclavistas”, de “egoístas sociales” y, ahora, de despojadores de tierras.



Vale la pena preguntarse si, tras cuatro años de estigmatizaciones, el balance será sin el pan y sin el queso, es decir, sin haber impedido cambios desastrosos y con la reputación social acabada.



Un segundo razonamiento tiene que ver con un exceso de tranquilidad sobre la limitada, o incluso nula, capacidad de la administración Petro de aprobar e implementar sus reformas y de infligir un daño irreparable a la economía y a los negocios.



Podemos llamar a ese mensaje el del “perro que ladra no muerde”.



La idea central es que el primer mandatario y su gobierno ya no cuentan con el poder y la influencia del inicio del cuatrienio y, por ende, los ataques se quedarán en el aire. Si bien el Presidente ha perdido apoyo popular y parte de su atractivo, el margen de maniobra del jefe del Ejecutivo colombiano es alto, en especial, en lo que se refiere a las normas que rigen las empresas.



En tercer lugar, este dilema de cómo reaccionar a la estrategia presidencial antiempresarial ha conducido, al menos a nivel de los gremios productivos, a grandes diferencias en la relación con la Casa de Nariño que se suman a la heterogeneidad propia de un sector privado diverso.



Lo más preocupante de lo anterior es que deriva en la dificultad para montar una defensa férrea y unida tanto de la actividad empresarial como de la iniciativa privada.



El ataque presidencial a Argos -y recientemente a otros conglomerados nacionales- refleja no solo la abismal distancia conceptual con el Gobierno para avanzar en cualquier acuerdo, sino también la inmensa soledad en que están las empresas en Colombia, que solo cuentan con unas tímidas y escasas voces que se alzan para defender sus libertades, su aporte democrático y su compromiso social.



FRANCISCO MIRANDA HAMBURGER

​framir@portafolio.co

Twitter: @pachomiranda